Milutin Osmajic, do Preston, suspenso por oito jogos por morder

Milutin Osmajic foi suspenso por oito jogos pela FA. Dave Howarth – CameraSport via Getty Images

O atacante do Preston North End, Milutin Osmajic, foi suspenso por oito jogos por morder o zagueiro do Liverpool, emprestado pelo Blackburn, Owen Beck, durante uma partida do campeonato EFL no mês passado.

Osmajic, internacional de Montenegro, recebeu cartão amarelo do árbitro durante o jogo, mas a Federação Inglesa de Futebol (FA) posteriormente acusou o jogador de 25 anos após analisar o incidente.

O ex-atacante do Liverpool Luis Suárez foi suspenso por dez jogos em 2013 por morder Branislav Ivanovic, do Chelsea, em um jogo em Anfield, mas Osmajic foi suspenso por oito jogos e multado em £ 15.000 (US$ 20.000) após admitir a acusação.

Um comunicado da FA disse: “Milutin Osmajic, do Preston North End, foi suspenso por oito partidas e multa de £ 15.000 por má conduta durante a partida contra o Blackburn Rovers no Campeonato EFL, no domingo, 22 de setembro.

“O atacante admitiu que cometeu um ato de conduta violenta por volta dos 87 minutos ao morder um adversário.

“Uma Comissão Reguladora independente impôs as suas sanções após uma audiência. As suas razões escritas serão publicadas oportunamente.”

O jogador deverá agora ser punido pelo seu clube pelo incidente, com o diretor Peter Ridsdale afirmando que o assunto foi tratado internamente.

“Já indicamos ao jogador o que estamos fazendo”, disse Ridsdale à Talksport.

“Quero manter isso obviamente internamente, mas você pode ter certeza de que isso não é algo que toleramos como clube de futebol e tomamos as medidas adequadas”.