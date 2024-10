Ministério Público Eleitoral afirma que pleito em Arapiraca iniciou com tranquilidade

Dentro do contexto, na segunda maior cidade de Alagoas, o pleito começou dentro da normalidade prevista, com a população comparecendo em grande número, e de forma pacífica e ordeira, aos colégios e seções eleitorais, apenas com derramamento de santinhos e ruas sujas, e uma urna foi detectada com problema, mas com substituição garantida imediatamente. Em Arapiraca, devido ao número considerável de eleitores, as inspeções pelo Ministério Público Eleitoral foram intensificadas e o promotor eleitoral, Thiago Chacon, da 55ª Zona Eleitoral, requisitou aos colégios eleitorais registros de câmeras para identificar quem cometeu a infração despejando as fotos dos candidatos na madrugada deste domingo (6). Na cidade, trabalho similar está sendo desenvolvido pelo promotor eleitoral José Neto, da 22ª Zona Eleitoral.

De acordo com o membro ministerial, a expectativa é de que a ordem seja mantida visto que todos os candidatos e coligações receberam as devidas orientações.

“Convocamos todos, conversamos, demos as devidas orientações, inclusive foi feita capacitação para tal. O esperado é um pleito dentro do que regra o Tribunal Superior Eleitoral, pois havendo ilegalidades e cometimento de crime eleitoral, agiremos dentro da lei pois todos estão bem cientes de suas responsabilidades bem como das punições cabíveis em caso de qualquer transgressão constatada. Hoje todos os cidadãos , tanto aqui, como em qualquer parte do país, exercem a cidadania e ela só é possível com a democracia sendo respeitada. Eu e o colega José Neto estamos atuando em conjunto

na expectativa que tudo continue transcorrendo bem , sem infrações que possam comprometer o principal hoje, que é um pleito limpo, com igualdade de oportunidades”, enfatiza Thiago Chacon.

Segundo o promotor, sendo um município com grande densidade populacional, a paz e a ordem dão sinais de que estarão mantidas até o fim do pleito.

“Por ser uma cidade com mais de 155.991 mil eleitores aptos a votar, não tivemos problemas de intimidações ou ameaças entre os candidatos, nenhuma violência foi detectada nas ruas, a população está se dirigindo aos seus colégios sem desordem, sem boca de urna. Até o momento apenas o derramamento dos santinhos, com maior evidência nas proximidades das escolas, razão pela qual adotamos providência e abriremos procedimento para identificar algum carro ou cidadão responsável por isso”, destaca Thiago Chacon.

Para ele, “num comparativo com outras cidades Arapiraca está dando exemplo de eleição democrática, limpa e sem nenhum de problema maior que possa acarretar desequilíbrio no pleito”. Quanto aos santinhos, ele destaca que traz dois problemas considerados graves: primeira a possibilidade de urna indireta, pois apesar de não pedirem o voto, porque caracteriza crime, a ideia é de que as pessoas peguem as imagens e votem naquele candidato. O segundo trata da questão ambiental, urbanística, já que, segundo o promotor os papéis acabam entrando nos bueiros gerando entupimentos, alagando as ruas quando chove.

“Quanto a essa questão trata-se de um fato isolado e tudo será apurado com procedimentos próprios, vamos identificar os responsáveis, mas, isso não comprometerá a lisura da eleição que está transcorrendo muito bem”, conclui.

Os promotores já solicitaram que o Município inicie imediatamente, ainda neste domingo, a limpeza das ruas nas proximidades das maiores escolas, evitando que a poluição possa comprometer ainda mais o meio ambiente.

Na capital do Agreste, quatro nomes concorrem à majoritária pelo Psol, PL, PSDB e MDB. Já para as 19 vagas na Câmara de Vereadores, há 226 concorrentes.