Minka Kelly vende sua antiga casa em Los Angeles por US$ 1,34 milhão

Fontes imobiliárias disseram ao TMZ… a estrela de “Friday Night Lights” vendeu seu bangalô em Laurel Canyon por notáveis ​​US$ 1,34 milhão na quarta-feira… depois de listar a propriedade pela primeira vez durante o verão por US$ 1,495 milhão.

Apesar do corte no preço, Minka ainda está conseguindo um lucro decente… já que comprou pela primeira vez o apartamento de 2 quartos e 2,5 banheiros por pouco mais de US$ 900 mil em 2014.