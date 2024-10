Minnesota Lynx derrotou Connecticut Sun, série igual em 1-1

MINNEAPOLIS – Courtney Williams marcou 17 pontos e Alanna Smith fez 15 pontos para ajudar o Minnesota Lynx a compensar uma noite ruim para a estrela Napheesa Collier e vencer o Connecticut Sun por 77-70 para igualar a série melhor de cinco semifinais da WNBA em um jogo cada. na terça-feira.

Collier, que marcou 80 pontos na vitória de dois jogos sobre o Phoenix no primeiro round, ficou com nove pontos em 3 de 14 arremessos. Ela liderou o Lynx com 12 rebotes e cinco assistências, contente em deixar seu elenco de apoio liderar o ataque contra um adversário agressivo.

Alyssa Thomas fez 18 pontos, 10 rebotes e sete assistências para o Sun, que acertou apenas 5 de 20 na faixa de 3 pontos. DeWanna Bonner marcou 17 pontos e Marina Mabrey somou 15 pontos em arremessos de 4 de 14, depois de acertar 7 de 19 de 20 pontos na abertura.

Connecticut sediará o jogo 3 na sexta-feira e o jogo 4 no domingo. Então o jogo 5, se necessário, seria em Minnesota, no dia 8 de outubro.

O Lynx nunca perdeu jogos consecutivos em casa nesta temporada em seu caminho para um recorde de 30-10 para o segundo lugar nos playoffs, e sua derrota por 73-70 no jogo 1 claramente alimentou uma sequência feroz neste confronto persistentemente físico que às vezes lembrava mais o futebol do que os aros.