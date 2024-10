Missed Fists: K-Jee golpeia Jerome Le Banner, de 51 anos, com um nocaute brutal com chute na cabeça

Bem-vindo à última edição do Missed Fists, onde destacamos lutas de todo o mundo que podem ter passado despercebidas nestes tempos agitados em que parece que há um show de MMA dia sim, dia não.

Gostamos de focar no que é divertido, positivo e estranho quando trazemos esses clipes para você, mas às vezes é preciso dar espaço para o triste. Este é um daqueles momentos.

(Muito obrigado como sempre a @Barrelelapierna para suas listas semanais dos melhores KOs e submissões, e para @Grabaka_Hitman por enviar muitos dos clipes que você vê aqui. Acompanhe-os e contribua para o Patreon, se puder.)

K-Jee vs. Jerônimo Le Banner

No papel, combinar Jerome Le Banner, de 51 anos, com K-Jee pode não ter parecido a pior ideia, mas começa a parecer ruim quando você se aprofunda nos detalhes do emparelhamento.

Sim, Le Banner, um dos atacantes mais emocionantes de todos os tempos, não perdia uma partida de kickboxing há mais de 10 anos antes de sua aparição no K-1 World Grand Prix do último sábado em Osaka, Japão, mas ele não perdeu exatamente enfrentando a competição K-1, para dizer o mínimo. Ele também competiu esporadicamente fora de uma explosão de atividades em 2019, e até continuou a se envolver no MMA, incluindo o que quer que isso tenha acontecido alguns anos atrás.

E sim, K-Jee não está exatamente em uma maré de sorte, chegando à luta contra Le Banner com cinco derrotas consecutivas. Mas a qualidade dos seus adversários tem sido notavelmente superior e, talvez mais importante, ele é 18 anos mais novo que Le Banner.

Tudo isso para dizer que a sequência de vitórias no final da carreira de Le Banner foi finalmente interrompida e da maneira mais brutal possível.

Eu diria que sinto muito que você tenha que assistir isso, mas eu tive que assistir, então você também deveria.

Agora que a última tentativa de Le Banner de conquistar um título indescritível do K-1 World Grand Prix chegou a um fim abrupto, é possível que tenhamos visto o último da lenda francesa? Isto é esporte de combate, então eu não apostaria nisso.

Samuel Bunche x Samuel Bunche De volta a Boureima

Enquanto calçamos as luvas de kickboxing, vamos conferir o que aconteceu no Combat at the Garden em Nova York.

Caramba!

É o canadense Samuel Bunche separando Zongo Boureima de seus sentidos com a mão esquerda e transformando temporariamente o ringue em um castelo inflável, com um Boureima desmaiado sendo ricocheteado nas cordas. Suponho que seja melhor do que bater no tapete com um baque surdo. Prefiro não descobrir pessoalmente.

O evento de kickboxing promovido pelo Ring of Combat está disponível para replay pay-per-view na TrillerTV.

Erkin Kazhymukhan vs. Zhavokhir Narzullaev

Amirkhon Alukhudzhaev vs. Nurbek Tazhibaev

Azizbek Temirov vs. Sherzod Ibodiloev

Kambarbek Shyndaulet vs. Asadbek Jorayev



Não tenho certeza do que estava acontecendo com Erkin Kazhymukhan, da Octagon League, mas o homem queria muito chutar futebol e não seria negado.

Caso você esteja se perguntando, não, chutes de futebol não são legais na Octagon League e Kazhymukhan foi desclassificado. Ele está vivendo a vida do seu jeito, respeito.

Amirkhon Alukhudzhaev não quebrou nenhuma regra, mas às vezes parece que nocautes como este deveriam ser ilegais.

São quatro vitórias consecutivas para Alukhudzhaev, todas na primeira rodada.

Se você quiser um exemplo clássico de “ir em frente”, dê uma olhada no nocaute rápido de Azizbek Temirov com a mão direita sobre Sherzod Ibodiloev.

Ele jogou a vantagem para a esquerda a um quilômetro de distância com toda a intenção de seguir com uma direita infernal e de alguma forma, tudo se encaixou para a finalização perfeita.

Um replay da Octagon League 64 está disponível gratuitamente no YouTube, assim como um evento relacionado que também aconteceu esta semana, Octagon Selection 45.

Esse show contou com um nocaute verdadeiramente cruel de Kambarbek Shyndaulet que deixou o oponente Asadbek Jorayev com uma expressão vazia nos olhos.

Felizmente, Jorayev foi capaz de sair por conta própria pouco depois, mas presumo que ele estará pensando sobre o que testemunhou entre os reinos por um tempo.

Gracjan Mis vs. Milosz Kruk

Bartosz Kwiatkowski vs. Mateusz Sosnowski



No Fight Exclusive Nights 56 em Wroclaw, Polônia, Gracjan Mis acertou uma linda joelhada voadora em Milosz Kruk para garantir a finalização no primeiro round.

Se você ainda está chateado com a perda de José Aldo em uma decisão triste para Mario Bautista (eu sei que estou!), então talvez aquele golpe no estilo Aldo faça você se sentir melhor.

Caso contrário, este Bartosz Kwiatkowski poderia resolver o problema.

OOOOOOOOOOOO Bartosz Kwiatkowski, que aceitou a luta como substituto poucos dias antes da gala, nocauteou Mateusz Sosnowski já na primeira parte da co-luta principal #FEN56 A única luta da noite que temos pela frente é a luta entre Ostrowski vs. Stanek, que selecionará um novo campeão. pic.twitter.com/orByGvVtOX —FEN MMA (@fenmma) 5 de outubro de 2024

Pegue o chute, faça seu oponente dançar um pouco e depois WHAMMO.

Tatsuma Okada x Takumi Yagi

Nunca ouvi falar da promoção POUNDOUT do Japão, mas ela realizou seu evento inaugural em Chiba, no Japão, no último sábado e você pode assistir gratuitamente no YouTube.

Na verdade, o show nos deu uma das finalizações de triângulo de braço mais exclusivas que já vi.

Quem pensa em atacar com aquele movimento desse ângulo? Loucura.

Kai Yoshida x Yuki Ueda

Ryo Araki x Masateru Sawada

Rukia Mukai vs. Shunsuke Kubota



Começamos em Osaka, então vamos encerrar em Osaka com o GLADIATOR 028 (gratuito no YouTube), que contou com um trio de nocautes imperdíveis.

O melhor de tudo foi a irreal finalização com o cotovelo giratório de Kai Yoshida, que veio depois que ele sobreviveu a uma luta violenta de Yuki Ueda.

Kai Yoshida sobrevive depois de ser derrotado e quase finalizado no 1º turno para finalizar seu oponente Yuki Ueda com uma cotovelada para trás nos últimos segundos do 2º turno. pic.twitter.com/3nHi4mNFIB – Unidade Lunar Shafta (@ShaftMcnulty) 6 de outubro de 2024

Cada segundo conta, como dizem.

Os próximos dois clipes vêm de lutas marcadas para apenas dois rounds, então me pergunto se isso incentivou os lutadores a serem mais agressivos. Esse certamente foi o caso de Ryo Araki, que deu um soco que acertou com tanto impacto que mandou seu oponente e o árbitro vôo.

Não satisfeito com a onda de choque, Araki seguiu com o ground-and-pound com marreta antes de travar um estrangulamento apertado.

Por fim, a dica para Rukiya Mukai e Shunsuke Kubota, que executaram o melhor plano de jogo do MMA: arremessar até alguém cair.

Se você souber de uma luta ou evento recente que você acha que pode ter sido esquecido, ou de uma promoção que precisa de atenção, informe-nos no X – @AlexanderKLee — usando a hashtag #MissedFists.