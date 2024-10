Missed Fists: Turpal Gediev demonstra defesa de queda perfeita com chute giratório no rosto

Bem-vindo à última edição do Missed Fists, onde destacamos lutas de todo o mundo que podem ter passado despercebidas nestes tempos agitados em que parece que há um show de MMA dia sim, dia não.

Como você deve ter ouvido, há rumores circulando em torno do topo da divisão peso galo, com Umar Nurmagomedov supostamente lutando contra Song Yadong em breve, em vez de conseguir a esperada disputa pelo título contra Merab Dvalishvili. Isso levou a mais especulações de que Dvalishvili poderia enfrentar Sean O’Malley em uma revanche imediata, o que não faz sentido, mas este é o mundo em que vivemos agora.

Trago tudo isso à tona para dizer que se O’Malley precisa de conselhos sobre como lidar com o implacável ataque de luta livre de Dvalishvili, bem, eu sei que sou um cara.

Turpal Gediev vs. Raatbek Kambarov

Ei, “Suga”, por que você não fez isso para impedir as quedas de Dvalishvili?

Em um show do Integra FC 19 em Tbilisi, Geórgia, Turpal Gediev fez a luta parecer tão fácil ao parar um chute de Raatbek Kambarov simplesmente girando e plantando o pé em seu rosto. Sério, essa técnica teria poupado muitos problemas a O’Malley (e postagens nas redes sociais).

Muitas vezes, eu chamaria esse tipo de coisa de acaso, como se talvez Gediev estivesse planejando chutar o corpo e Kambarov simplesmente se esquivou, mas depois de várias repetições, parece que Gediev pode ter armado isso. Ou isso ou ele fez uma incrível jogada de leitura e reação, o que é alucinante por si só.

Will Fleury x Pavol Langer

Max Holzer vs. Mohammed Sadok Trabelsi



Esta notícia pode ter passado despercebida na América do Norte, mas na Europa não houve história maior do que a Oktagon MMA amontoando mais de 59.000 fãs fanáticos de MMA no Deutsche Bank Park em Frankfurt, Alemanha.

Embora os números exatos sejam difíceis de verificar, como acontece com qualquer evento de esportes de combate, está claro que o OKTAGON 62 foi um sucesso estrondoso, e a promoção realmente construiu algo especial, mesmo sem nomes grandiosos na programação.

NOVO RECORDE DE ATENDIMENTO OKTAGON 62 estabeleceu o recorde oficial de público em eventos de MMA no último sábado, com 59.148 torcedores lotando o Deutsche Bank Park Stadium, em Frankfurt. Isso só foi possível graças aos nossos incríveis fãs do OKTAGON MMA! Juntos, todos fizemos história! pic.twitter.com/XxrdqUpreV – OKTAGON MMA (@OktagonOfficial) 16 de outubro de 2024

Melhor ainda, a ação resultou em vários momentos memoráveis, incluindo o nocaute perverso de Will Fleury em Pavol Langer com a mão direita.

Fleury já competiu pelo Bellator e PFL e agora busca maior glória no Oktagon ao registrar sua segunda finalização consecutiva na promoção.

Grandes adereços também para Max Holzer, de 22 anos, que foi inteligente o suficiente para usar uma scooter para entrar no enorme local.

Você viu a greve única de Holzer❓ A perspectiva invicta foi até a jaula em uma scooter na frente de mais de 59.000 fãs dentro do Deutsche Bank Park no último sábado no OKTAGON 62. Ele também apareceu como Buzz Lightyear e Batman! O que poderia ser o próximo passo de Max Holzer? pic.twitter.com/A0DJUf7KQa – OKTAGON MMA (@OktagonOfficial) 15 de outubro de 2024

Essas longas caminhadas podem matar seu cardio, uma armadilha que o sábio Holzer evitou habilmente. Não por coincidência (IMHO), ele finalizou seu oponente no Round 3 para melhorar para 9-0 como profissional.

Adrian Bleszynski vs. Samuel Vogt

Falando em finalizações tardias, Adrian Bleszynski coroou a vitória no quarto lugar com esta finalização cansativa de Samuel Vogt na luta principal do Babilon MMA 48 em Sosnowiec, na Polônia.

Esse não foi exatamente o uso mais eficaz da guarda por parte de Vogt. Grande paciência de Bleszynski para escolher seus golpes e encontrar um lugar para um couro preciso e pesado para apagar as luzes de Vogt.

André Borges vs. Rodrigo Lidio

Inglesson de Lara vs. Marlon Brito

Anderson Ferreira vs. Walber dos Anjos



As eliminatórias estavam fluindo no Centurion FC 23, no Rio de Janeiro, com as duas lutas pelo título da noite terminando em brigas.

Andre Borges conquistou o título meio-médio de Rodrigo Lidio de forma violenta, carregando a mão esquerda e deixando Lidio com apenas sete segundos do segundo round.

São três vitórias consecutivas para Borges, que está a uma ou duas boas vitórias de assinar com uma promoção maior. Ele tem perdas para O Lutador Final 32 o vencedor Mairon Santos e o recente competidor do UFC Nick Fiore, nomes que poderiam tê-lo empurrado para uma oportunidade na Contender Series se o resultado tivesse sido no sentido contrário. Aos 33 anos, pode ser tarde demais para Borges receber essa ligação, então ele terá que se contentar em estourar cabeças no cenário regional, o que está fazendo muito bem.

Inglesson de Lara, entretanto? Ele tem futuro lutador do UFC escrito nele. O peso leve de 30 anos conquistou o título vago no sábado com um lindo nocaute sobre Marlon Brito.

O que parecia uma trocação rotineira acabou sendo o fim para Brito, pois suas entranhas cederam. De Lara melhora para 10-1 com a vitória.

Anderson Ferreira deu a melhor nas semifinais do torneio de uma noite do CFC, acertando Walber dos Anjos com a mão direita, acertando-o com o punho-martelo e depois destruindo-o com um chute na cabeça.

Infelizmente para Ferreira, mais tarde ele perderia por finalização no primeiro round para Paulo Henrique na final, mas cara, que nocaute.

Kai Katayama x Shota Arikawa

O que você fazia quando tinha 16 anos? Eu não estava entregando nocautes nos destaques, isso é certo.

Kai Katayama, por outro lado…

Essas pernas são um trovão absoluto e você não pode deixar de sentir pena de Shota Arikawa, que por acaso foi pego pela tempestade.

O melhor de tudo é a descrição perfeita de Lucas Bourdon do ataque de luta de Katayama.

Calças de shootboxing, saia de gladiador E prajieds? Kid é um personagem de RPG no meio do jogo, quando você tem peças de 3 conjuntos de armaduras diferentes para aumentar as estatísticas. https://t.co/URF3tpljn0 -Lucas Bourdon (@lucas_bourdon) 13 de outubro de 2024

