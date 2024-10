Missouri QB Brady Cook sai do jogo de Auburn com lesão no tornozelo

O quarterback titular do Missouri, Brady Cook, saiu no primeiro quarto do jogo de sábado contra Auburn com uma lesão no tornozelo e não deve retornar, de acordo com a equipe.

Cook, um veterano, entrou no sábado em sexto lugar na SEC, com 1.351 jardas de passe e sete touchdowns para apenas uma interceptação.

Cook, que se machucou na abertura do jogo no Missouri, foi substituído pelo aluno do segundo ano, Drew Pyne.

O running back titular Nate Noel também saiu no primeiro tempo com uma lesão no pé, mas voltou no terceiro quarto.

Noel foi o sexto na SEC com 471 jardas corridas e também tem dois touchdowns corridos.