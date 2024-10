MLB Division Series: Padres-Dodgers Game 5 previsões, chaves

Você gostaria de outra maneira? Depois de quatro confrontos acirrados na National League Division Series, o San Diego Padres e o Los Angeles Dodgers se enfrentarão em um jogo 5 de vitória ou go-home no Dodger Stadium na noite de sexta-feira.

Qual lado rirá por último na intensa rivalidade da NL West? O que decidirá o final? E que drama surgirá desta vez em Los Angeles?

Fornecemos previsões antes do jogo, atualizações e análises ao vivo, seguidas de nossas conclusões após o lance final.

San Diego Padres x Los Angeles Dodgers, 20h08

Confronto de arremessos: Yoshinobu Yamamoto (7-2, 3,00 ERA vs. Yu Darvish (7-3, 3,31 ERA)

Qual é a chave do Jogo 5 para os Padres?

Bradford Doolittle: Os Padres precisam se proteger para não ficarem muito grandes em sua abordagem coletiva na base. O que tornou o ataque de San Diego tão dinâmico durante a temporada foi a sua capacidade de marcar de diferentes maneiras. Contra os Dodgers, 62% das corridas dos Padres ocorreram em bolas longas. Tudo bem quando a bola sai do quintal, e os Padres venceram dois jogos nesta série dessa forma. Mas foi um ataque bem equilibrado que levou os Padres até aqui, e se o jogo continuar acirrado e com poucos gols, eles precisam se lembrar de quem são e não balançar nos calcanhares a cada corte.

Alden González: Luis Arráez avança ofensivamente. Ele é o rebatedor inicial e, em muitos aspectos, um criador de tom para o ataque, mas tem lutado nos primeiros quatro jogos desta série, com três rebatidas em 18 rebatidas. Dado o quão quente Fernando Tatis Jr. tem estado por trás dele, e a presença de Manny Machado dois rebatedores depois, Arráez alcançando a base várias vezes pode desempenhar um papel importante no renascimento da escalação depois que ela foi eliminada no jogo 4. Os Padres marcando as primeiras corridas e tirar a multidão do Dodger Stadium será fundamental para conquistar uma vitória no Jogo 5 em um ambiente hostil. Arráez, talvez mais do que qualquer outra pessoa, detém essas chaves.

David Schoenfield: Yu Darvish levando o jogo para o bullpen com a liderança. Ele fez isso no jogo 2, quando permitiu apenas uma corrida em sete entradas, um desempenho que levou o técnico Mike Shildt a tomar a decisão questionável de iniciar Dylan Cease em um breve descanso no jogo 4 – porque ele queria que Darvish iniciasse o jogo 5. Dodgers os fãs, sem dúvida, se lembram dos dois maus desempenhos de Darvish na World Series 2017 – quando os Astros, é claro, poderiam estar roubando sinais, embora sua partida no Jogo 7 tenha ocorrido no Dodger Stadium – mas Darvish tem sido muito bom na pós-temporada desde então (2,56 ERA em seis partidas, com três delas indo para sete entradas). Ele teve sucesso no jogo 2, apesar de ter induzido apenas sete rebatidas e erros, então Shildt vai querer ver se Darvish está errando os tacos mais cedo. Caso contrário, talvez seja sensato ir ao seu bullpen mais cedo ou mais tarde.

Qual é a chave do Jogo 5 para os Dodgers?

González: Yoshinobu Yamamoto sendo eficaz. Os Dodgers não tinham certeza sobre seus planos de arremesso para o Jogo 5 na tarde de quinta-feira, algumas horas antes de finalmente anunciarem Yamamoto como seu arremessador inicial. Foi revelador. Yamamoto fez sua estreia nos Dodgers contra os Padres e foi acusado de cinco corridas em uma entrada da Coreia do Sul em 21 de março. Ele então fez sua estreia na pós-temporada contra eles e foi acusado de cinco corridas em três entradas no Jogo 1, durante o qual os Dodgers acreditam ele estava inclinando os arremessos. Simplificando: o arremessador mais bem pago da história do beisebol precisa ser melhor.

Doolittle: É imprescindível que mantenha o placar próximo desde cedo. Parece que quando as coisas vão mal para os Dodgers em jogos decisivos dos playoffs, muitas vezes é porque um arremessador vacila cedo. Eles assistirão a um lembrete dessa história no Jogo 5, com Darvish em jogo por San Diego. Os Dodgers não podem descer cedo porque, por mais que seu ataque seja capaz de vir de trás, você não quer se recuperar no meio do turno contra este bullpen de San Diego.

Schoenfield: Não vou ser muito fofo aqui: Shohei Ohtani. Especialmente se Freddie Freeman não puder ir novamente, os Dodgers precisam que Ohtani coloque um arremesso – ou dois – nos assentos externos.

Esta série foi cheia de drama. Preveja a única coisa sobre a qual todos falaremos após o final:

Doolittle: Aquele momento difícil no Jogo 5. Não sei quando isso vai acontecer ou se Machado realmente fez alguma coisa para contribuir com isso, mas está chegando. É uma grande rivalidade e hipnótico ver duas equipes se enfrentando com tanto desdém genuíno. Vamos apenas manter os fãs fora desta vez.

González: Que a Liga Principal de Beisebol deveria ser propagada novamente nos playoffs, tornando esta uma série melhor de sete e o vencedor, sejam os Dodgers ou os Padres, de repente o favorito para vencer tudo. Estas são as duas melhores equipes restantes, mesmo que os Padres não tenham Joe Musgrove e os Dodgers estejam continuamente incertos sobre Freeman.

Schoenfield: Freeman saindo do banco para entregar um single crucial de duas corridas.

E por fim, qual time enfrentará o Mets na NL Championship Series?

Doolittle: Voltando a um mês antes do final da temporada regular, eu estava dizendo às pessoas que era muito difícil ver como essas equipes se comportam agora e encontrar um bom motivo para escolher os Dodgers para vencer os Padres. Eu vou continuar com isso. Darvish foi excelente em sua primeira aparição, o bullpen dos Padres é profundo e dinâmico, e espero que Machado e Tatis se deleitem com um ou dois momentos de alta alavancagem neste jogo.

Schoenfield: Estranhamente, apesar dos Dodgers terem vencido a divisão, agora parece que toda a pressão está sobre os Padres – especialmente dada a sua, digamos, bravata exibida no Jogo 2. Os Padres não foram capazes de canalizar isso para uma série- conquistando a vitória no jogo 4, no entanto, e agora eles precisam de seus bastões para falar. Enquanto isso, esperava-se que os Dodgers seguissem em frente nos últimos anos, apenas para entrar em colapso. Mas esta equipe tem Ohtani. Os Dodgers seguem em frente.

