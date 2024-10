MLB Division Series: previsões e chaves do jogo 5 do Tigers-Guardians

Por causa da previsão do tempo em Cleveland, o jogo 5 da American League Division Series agora é uma matinê de sábado entre o Cleveland Guardians e o Detroit Tigers.

Uma dessas equipes verá sua temporada terminar no sábado. O outro irá ao Bronx para enfrentar o New York Yankees na série do campeonato.

Será que o ás Tarik Skubal e o novato “Gritty Tigs” seguirão em frente? Ou será que os Guardiões, campeões do AL Central, resistirão aos azarões?

Fornecemos previsões antes do jogo, atualizações e análises ao vivo, seguidas de nossas conclusões após o lance final.

Detroit Tigers x Cleveland Guardians, 13h08

Série empatada em 2 a 2

Confronto de arremessos: Tarik Skubal (18-4, 2,39 ERA) vs.

Escalações

Tigres

A definir

Guardiões

A definir

Qual é a chave do Jogo 5 para os Tigres?

Jessé Rogers: Apenas não cometa erros e deixe Tarik Skubal fazer o que quer. Os Tigers provavelmente conseguirão algum tráfego nas bases contra Matthew Boyd – talvez jogar uma bola pequena seja útil – mas não se vencer será tão importante quanto qualquer coisa em um ambiente hostil no Progressive Field. Isso significa não ter eliminações ou fazer com que Skubal obtenha quatro ou cinco eliminações em uma entrada. Assim que Skubal sair do jogo – se ele sai – então cabe ao técnico AJ Hinch explorar as lutas certas. Ele fez isso na maior parte da série.

David Schoenfield: Essa é essencialmente a minha opinião também. Eu sinto que os Tigers precisam fazer algumas corridas iniciais contra Boyd antes de entrar na parte principal do bullpen de Cleveland – Cade Smith, Tim Herrin, Hunter Gaddis e Emmanuel Clase. Especialmente porque você sabe que o plano do técnico do Guardians, Stephen Vogt, deve incluir Clase, talvez lançando duas entradas. (Sim, os Tigres o atingiram em duas de suas aparições, mas eu não apostaria que isso aconteceria pela terceira vez.)

O único problema aqui para Detroit: de onde virão essas corridas? Kerry Carpenter não seria titular de qualquer maneira contra um canhoto, e agora seu status não está claro depois de uma lesão no tendão da coxa no jogo 4. Riley Greene? Colt Keith? Parker Prados? Todos os três são rebatedores canhotos que não fazem muito contra arremessadores canhotos. Isso significa que caras como Andy Ibanez e Justyn-Henry Malloy, que não devem ser confundidos com Miguel Cabrera e Prince Fielder, terão que se apresentar.

Qual é a chave do Jogo 5 para os Guardiões?

Rogério: Eles têm duas opções: conseguir uma ou duas corridas de Skubal e torcer para que seu grande bullpen possa manter Detroit fora do tabuleiro depois que Boyd lhes der algumas entradas, ou fazer o que fizeram no jogo 2 – superar Skubal e então pontuação. Essa é a fórmula. É mais fácil falar do que fazer. Aqui está o resultado final: da maneira como Skubal está lançando, Cleveland não terá chance se Boyd ou outra pessoa tiver um jogo ruim. Portanto, mantê-lo por perto é realmente a única opção dos Guardiões. Jose Ramirez aproveitar seu último jogo ajudaria muito.

Schoenfield: Se possível, force Skubal a aumentar a contagem de arremessos e tire-o de lá o mais rápido possível. Infelizmente para os Guardians, uma das coisas que fez de Skubal o melhor titular nas ligas principais nesta temporada é sua eficiência em campo. Mesmo em suas duas partidas nos playoffs, ele lançou apenas 88 e 92 arremessos, mas ainda assim acertou seis e sete entradas. Na temporada regular, ele ultrapassou os 100 arremessos apenas quatro vezes. Se os Guardiões conseguirem levá-lo a esse ponto em cinco entradas em vez de sete, eles terão uma chance. Sim, o bullpen de Detroit está quase apagado há dois meses, mas finalmente o vimos dobrar no jogo 4, quando rendeu quatro corridas, e parece que Cleveland pode causar algum dano lá novamente. E, sim, Jose Ramirez fazendo coisas de Jose Ramirez ajudaria muito.

Qual time seguirá para enfrentar os Yankees no ALCS?

Rogério: Não estou apostando contra a zona em que Skubal está agora. Se ele tivesse mostrado alguma rachadura na última partida ou na volta quando a pós-temporada começou, talvez eu escolhesse Clevleand. Os Guardiões já contrariaram uma tendência da franquia ao evitar a eliminação – eles perderam as 11 tentativas anteriores no Jogo 4 – mas não farão isso novamente. Mas isso vai ser um jogo disputado. Seria chocante se não fosse.

Schoenfield: Vou com os Guardians, com vitória por 2 a 1. Talvez eles consigam uma corrida contra Skubal. Talvez eles marquem algumas corridas no final contra o bullpen de Detroit. De qualquer forma, acho que o bullpen de Cleveland – o melhor dos campeonatos em toda a temporada – está em grande forma com a temporada em jogo, e os Guardians conseguem uma vitória com poucos gols. Que tal uma vitória de Ramirez para vencer?

