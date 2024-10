MLB News: A triste razão pela qual Fernando Valenzuela não pôde entrar no Hall da Fama de Cooperstown

EUSe há algo que faltou na carreira de Fernando Valenzuela é entrar no Hall da Fama da Liga Principal de Beisebol; entretanto, por que ele não entrou?

O ‘Toro de Etchohuaquila’ é considerado o melhor jogador de beisebol mexicano da história; no entanto, seus números não foram suficientes para serem considerados para o Hall da Fama da MLB: Ele tem seis indicações ao All-Star Game em seu crédito, além de ganhar o prêmio Rookie of the Year e Cy Young em 1981.

O que é preciso para entrar no Hall da Fama?

Não há dúvida de que as estatísticas do arremessador mexicano foram excelentes; embora não seja assim para o júri que escolhe os indicados ao Hall da Fama em Cooperstown.

Com 453 jogos (424 partidas), 173 vitórias, 153 derrotas, 3,54 ERA, 2.930 entradas lançadas e 2.074 eliminações; Fernando Valenzuela estava na mesa para ser considerado para o Hall da Fama, que cumpriu o primeiro objetivo, ter estatísticas de destaque.

Por outro lado, no MLB regras existem outras condições para entrar em Cooperstown, que é ter jogado pelo menos 10 temporadas, algo que Valenzuela cumpre sem problemas depois de ter uma carreira de 1981 a 1997.

Da mesma forma, durante este período deveria ter permanecido um jogador ativo, se destacar na série do campeonato e não fazer parte da lista de inelegíveis, algo que Fernando Valenzuela cumpriu.

Fernando Valenzuela está na porta de Cooperstown

Após a aprovação nestes requisitos, vem a parte mais difícil, ser votada pelo júri de pelo menos 75% da Comissão de Seleção; algo que o ‘Toro de Etchohuaquila’ não passou.

O lendário arremessador mexicano foi incluído nas votações do Hall da Fama em 2003 e 2004, mas suas aspirações foram interrompidas quando ele terminou com 6,3% e 3,8%, respectivamente, então ele ficou prestes a entrar em Cooperstown.

Depois de saber que o nativo de Sonora não poderia entrar no recinto do imortal do beisebol, uma iniciativa da Change.org foi criada para solicitar que Fernando Valenzuela ser considerado o primeiro mexicano a entrar; no entanto, não se concretizou.

No entanto, o «Toro de Etchohuaquila» pode orgulhar-se de ser imortal com o Los Angeles Dodgersque, em agosto passado, aposentou o número 34; precisamente num dia em que outro mexicano no monte, Júlio Uriasbrilhou.

Além disso, ele foi introduzido no Hall da Fama do Beisebol Mexicano localizado em Monterrey, onde em 13 de novembro de 2014 fez parte da geração junto com Daniel Fernández, Ricardo Sáenz e Cuauhtemoc Rodríguez.