MLB quer clareza sobre o status do Tropicana Field até o Natal

LOS ANGELES – A Liga Principal de Beisebol espera saber até o Natal se o Tropicana Field poderá ser jogado no início da temporada de 2025, depois que o telhado foi arrancado pelo furacão Milton no início deste mês.

Falando antes do jogo 2 da World Series no sábado, o comissário Rob Manfred disse que o processo para determinar se os reparos oportunos no estádio do Tampa Bay Rays são viáveis ​​está em andamento.

“Eles ainda estão no modo de avaliação de danos”, disse Manfred. “Eles estão tentando descobrir a gravidade do dano que precisa ser feito e, obviamente, não foi apenas o telhado.”

Manfred indicou que há várias opções disponíveis caso o Tropicana Field não esteja pronto para o dia de abertura. Eles incluem jogar em uma liga secundária ou em instalações de primavera, com uma fonte dizendo que Tampa, Dunedin e Clearwater estão entre as cidades possíveis.

O time Classe A do New York Yankees, o Tampa Tarpons, joga em Tampa, mas não se sabe se esse seria o provável lar dos Rays. Existem vários outros times de ligas menores na área também.

Onde quer que os Rays joguem, o campo e/ou estádio provavelmente precisarão de alterações para acomodar dois times da grande liga.

“Tudo começa com a superfície de jogo e a segurança do próprio estádio”, disse o diretor executivo da MLBPA, Tony Clark, na sexta-feira antes do jogo 1. “Garantir que você possa realizar o trabalho necessário e que a superfície seja reflexiva, e o estádio reflete os padrões da liga principal.

A liga já está alterando outro parque da liga secundária, em Sacramento, para acomodar o Atletismo enquanto seu novo estádio está sendo construído em Las Vegas. A liga está instalando uma superfície gramada para condições mais seguras devido ao calor do verão.

Quanto aos Rays, também é possível que o cronograma da MLB ou MiLB precise ser ligeiramente alterado para acomodar uma mudança para um parque diferente, mas a liga ainda não decidiu um curso de ação. Isso deve acontecer antes do Ano Novo.

“Também houve danos internos e não saberemos exatamente o que vai acontecer até que concluam o processo”, disse Manfred.