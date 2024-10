MLS atinge novo recorde de 11 milhões de público com 16 jogos restantes

A Major League Soccer ultrapassou 11 milhões de torcedores e quebrou o recorde de público da temporada regular da liga.

Com 16 jogos restantes na temporada regular, a MLS já ultrapassou a marca de 10.900.804 jogos disputados na temporada passada.

Ao anunciar o recorde na segunda-feira, a liga creditou as recentes chegadas de superestrelas internacionais como Lionel Messi, do Inter Miami, e a criação de “pacotes de ingressos mais exclusivos e adequados para os fãs” como os principais impulsionadores do crescimento contínuo.

Escolhas do Editor

1 Relacionado

A liga tem atualmente uma média de 23.240 torcedores por jogo.

Aumentando essa média estavam as multidões de 72.610 pessoas para ver Messi e Miami jogarem contra o Sporting Kansas City no Arrowhead Stadium em 13 de abril, e a multidão de 70.076 pessoas no dia 4 de julho no Rose Bowl para o confronto El Trafico entre LAFC e LA Galaxy. O Inter Miami e o New England Revolution atraíram um recorde do Gillette Stadium de 65.612 torcedores em 27 de abril.