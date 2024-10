MLS Power Rankings: Miami visa recorde, Portland nos playoffs

É segunda-feira e mais uma semana de ação na MLS está marcada, o que significa que é hora do Power Rankings da ESPN.

Nossos Power Rankings são derivados de uma combinação das principais estatísticas da temporada (pontos por jogo, diferencial de gols, diferencial de gols esperado), desempenho recente, classificações do computador Opta e observações de nossos redatores.

Quem está subindo na mesa? Quem está em queda livre? Classificamos todos os 29 clubes da liga. Vamos mergulhar.

Classificação anterior: 1

Não foi nada bonito, mas Miami somou seis pontos com vitórias sobre Columbus e Toronto na semana passada. A vitória em Columbus rendeu-lhes o Shield, enquanto a vitória em Toronto os coloca em posição de reivindicar o recorde de pontos em uma única temporada da MLS no Dia da Decisão. O time de Tata Martino não está jogando um bom futebol, mas está aproveitando ao máximo seu poder de estrela.

Classificação anterior: 2

O Crew se recuperou da decepcionante derrota no meio da semana contra o Miami com uma vitória por 3-2 sobre o Philadelphia. Cucho Hernández também se recuperou, marcando dois gols depois de perder um pênalti que poderia empatar o jogo contra o Miami. Um Cucho furioso significa coisas ruins para o Oriente.

Classificação anterior: 3

Uma lesão de Joseph Paintsil na vitória sobre o Austin FC tirou o fôlego do Galaxy. Ainda assim, o ataque está voando em Carson. Gabriel Pec é uma estrela, e o técnico Greg Vanney deve ter profundidade para cobrir a ausência de Paintsil.

jogar 0:53 Dejan Joveljic lança foguete na vitória do Galaxy Dejan Joveljic lança foguete na vitória do Galaxy

Classificação anterior: 4

O LAFC fez exatamente o que os grandes times deveriam fazer com os times ruins durante sua visita a Kansas City: eles os enfiaram em um armário. O LAFC definiu o 4-3-3 do SKC e criou oportunidade após oportunidade rumo a uma vitória dominante por 3-0.

Classificação anterior: 5

Primeiro foi um grupo de seis equipes da primeira divisão em 2024. Depois, a RSL desistiu depois de perder Andres Gomez no verão. Parece que o FC Cincinnati também está desistindo. Com três derrotas consecutivas, mais recentemente para Orlando, Cincy parece que está uma lesão (e uma adição fracassada no verão) além do seu limite.

Classificação anterior: 10

Desde 15 de junho, os Sounders perderam apenas dois jogos da temporada regular. Eles estão conquistando pontos em um nível de elite e controlaram as coisas na vitória por 1 a 0 sobre o Colorado. Com a melhor defesa na MLS baseada no xG sem pênaltis do FBref permitido por métrica de 90, Seattle será um pesadelo nos playoffs.

Classificação anterior: 7

Orlando City está em brasa. A vitória por 3 a 1 sobre o Cincinnati elevou o recorde dos Leões para seis vitórias e um empate nas últimas sete. Pela primeira vez em toda a temporada, eles venceram um time que também sediará um jogo de playoff em casa. A equipe de Oscar Pareja está avançando no momento certo.

Classificação anterior: 8

O NYCFC seguiu sua grande vitória sobre os Red Bulls no fim de semana passado com uma vitória no meio da semana sobre Cincinnati e um desempenho dominante contra Nashville. Alonso Martinez não para de marcar para Nick Cushing – ele está com 16 anos neste ano.

jogar 0:53 Santiago Rodríguez marca para o New York City FC Santiago Rodríguez marca para o New York City FC

Classificação anterior: 12

Mesmo com uma escalação parcialmente rotacionada, o Minnesota United derrotou o Vancouver Whitecaps no Canadá. Do jeito que as coisas estão, os Loons saíram das posições curinga e entraram no campo padrão da pós-temporada.

Classificação anterior: 6

Quem não gosta de ver os Terremotos aparecerem na sua agenda? RSL quebrou uma seqüência de três jogos sem vitórias na vitória por 1 a 0 sobre o San Jose Earthquakes. O ataque ainda não parece certo, no entanto.

Classificação anterior: 9

O Dínamo nunca apareceu na derrota por 3 a 0 para o St. Louis City. A defesa de transição foi lenta e o jogo de ataque impreciso. Eles não conseguirão recuperar Héctor Herrera da lesão com rapidez suficiente – mesmo assim, precisarão fazer jogos quase perfeitos para ter uma chance nos playoffs.

Classificação anterior: 14

Contra a estrutura defensiva hermética dos Sounders, o Colorado Rapids teve poucas chances de qualidade na derrota em casa por 1 a 0. Com três derrotas consecutivas levando-os ao intervalo internacional, Chris Armas precisa usar um pouco de mágica tática para fazer fluir a energia ofensiva.

Classificação anterior: 13

Stuart Armstrong, o mais novo DP da MLS, estreou em Vancouver desde que assinou no mês passado. Certamente ele causou um grande impacto no único jogo dos Caps com três DPs como titular durante toda a temporada… certo? Errado. Os Whitecaps foram derrotados por Minnesota e parecem derrotáveis ​​​​na pós-temporada.

Classificação anterior: 11

Os Timbers caminharam mancando para a pós-temporada, mas um empate em 0 a 0 contra o FC Dallas no domingo foi o suficiente para eles garantirem a vitória. Embora o Portland tenha tido chances no 4-2-3-1, não conseguiu finalizar diante da torcida local.

Classificação anterior: 15

Dean Smith decidiu ter três meio-campistas centrais de cobertura de campo, com seu principal craque transferido para a ala. Essa configuração funcionou contra o Montreal, já que o Charlotte estendeu sua invencibilidade para quatro jogos.

Classificação anterior: 20

Não demorou muito para que o DC saltasse para uma vantagem de 2 a 0 fora de casa, na Nova Inglaterra. Graças a mais um gol do homem que vai ganhar a Chuteira de Ouro, Christian Benteke, o DC United se deu todas as chances de garantir uma vaga como wildcard no Dia da Decisão.

Classificação anterior: 24

A série de cinco jogos sem perder do Montreal chegou ao fim com uma derrota por 2 a 0 para o Charlotte. A equipe de Laurent Courtois criou poucos looks de qualidade e parecia um passo lento. Eles ainda não garantiram uma vaga nos playoffs, mas também não foram eliminados.

Classificação anterior: 16

Graças a alguns resultados no resto da bolha dos playoffs do Leste, o Philadelphia Union ainda está na caça, apesar de ter perdido para o Columbus.

Classificação anterior: 17

Graças a uma implosão à moda antiga por parte dos Red Bulls, o Atlanta United garantiu os três pontos em casa. Eles são um dos quatro times que lutam pelas vagas curinga do Leste, junto com DC, Montreal e Filadélfia.

Classificação anterior: 18

Consiga uma vitória nos últimos oito jogos para o RBNY. Eles foram os segundos melhores contra o Atlanta e bastante desleixados na defesa, sofrendo um pênalti e caindo para 10 jogadores no Mercedes Benz Stadium. O Momentum está fugindo dos Red Bulls agora.

Classificação anterior: 25

Simon Becher está fazendo tudo o que pode para fazer campanha para ser titular em 2025. O jogador de 25 anos marcou quatro gols em apenas 461 minutos da temporada regular e marcou dois gols devastadores contra o Dínamo. Louis não contratar um atacante de primeira linha neste inverno, Becher deverá substituir João Klauss na próxima temporada.

Classificação anterior: 22

Marco Farfan agora é zagueiro. Paul Arriola agora é zagueiro. O FC Dallas está em transição e mostrou isso no empate em 0 a 0 com o Portland, no domingo.

Classificação anterior: 19

A temporada de 2024 terminou oficialmente para Toronto após a derrota por 1 a 0 para o Miami. A derrota eliminou o time de John Herdman da disputa dos playoffs – e sem um jogo no Dia da Decisão, Lorenzo Insigne pode chegar mais cedo a Cancún.

Classificação anterior: 23

A derrota de Austin para o Galaxy os eliminou da disputa dos playoffs e serviu como o último prego no caixão de Josh Wolff. Depois de três temporadas fracassadas e uma vaga nos playoffs no comando do clube, Wolff foi oficialmente dispensado no domingo. O diretor esportivo Rodolfo Borrell tem muita reconstrução pela frente.

Classificação anterior: 21

Graças à vitória do DC sobre a Nova Inglaterra no sábado, as esperanças de Nashville nos playoffs foram extintas antes mesmo de entrarem em campo no domingo (onde perderam facilmente para o NYCFC). Depois que Gary Smith foi demitido, sempre se tratou de construir para 2025. Agora essa construção pode realmente começar.

Classificação anterior: 27

Com uma vaga no playoff ainda em disputa, os Revs estavam totalmente dispostos a isso no jogo contra o DC On, espere. Eles sofreram dois gols em sete minutos e agora estão (finalmente) fora da disputa dos playoffs.

Classificação anterior: 28

Chicago desfrutou de uma semana de folga antes das férias internacionais. Eles vão desejar que o ano já tenha acabado para não terem que jogar um jogo sem sentido contra Nashville no Dia da Decisão.

Classificação anterior: 26

O meio-campo do SKC estava quente. O jogo de posse do LAFC foi uma faca. A equipe de Peter Vermes nunca esteve no jogo contra o LAFC.

Classificação anterior: 29

Não há nada como ver um dos ex-jogadores da sua academia marcar o gol da vitória contra você. Os Quakes precisavam que esta temporada terminasse há meses.