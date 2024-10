Moção de Jake Paul para rejeitar o processo do Matchroom Boxing negada, conferência pré-julgamento marcada para 16 de outubro

O palco está montado para uma briga legal entre Jake Paul e Matchroom Boxing depois que um juiz de Nova York negou uma moção para rejeitar uma ação movida contra o influenciador social que virou boxeador depois que ele supostamente fez declarações difamatórias sobre o promotor após uma briga entre Katie Taylor e Amanda Serrano em 2022.

Em 30 de setembro, o juiz Paul Gardephe, do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, emitiu uma decisão contra a moção de Paul para encerrar o caso que foi aberto pela primeira vez há mais de dois anos.

A moção para demitir foi baseada em alguns fatores, incluindo o argumento de Paul de que o local em Nova York é impróprio porque ele atualmente reside em Porto Rico e “este tribunal não tem jurisdição pessoal sobre ele”. Ele também alegou que a Matchroom Boxing estava “fazendo negócios” em Nova York sem autorização sob a lei das Sociedades Comerciais de Nova York.

O juiz finalmente rejeitou todas as reivindicações apresentadas pelos advogados de Paul e emitiu uma decisão negando sua moção para encerrar o caso.

Após essa decisão, o juiz também marcou uma data de conferência pré-julgamento para 16 de outubro, à medida que o processo avança. O mais tardar sete dias antes da conferência, ambas as partes são obrigadas a apresentar uma carta conjunta com uma breve descrição do caso, incluindo “bases factuais e jurídicas para a reclamação e defesa”, bem como quaisquer moções e a perspectiva de acordo.

Os advogados da Matchroom Boxing e Paul são obrigados a comparecer à conferência, embora o fundador da Matchroom, Eddie Hearn, e o próprio Paul não devam comparecer à audiência pré-julgamento.

A ação inicial foi movida depois que Paul supostamente fez declarações difamatórias de que Matchroom Boxing “subornou” Glenn Feldman – um juiz de boxe – “para influenciar o resultado de duas lutas de boxe que ele arbitrou”.

As lutas de boxe em questão foram a luta Taylor x Serrano e um confronto entre Oleksandr Usyk e Anthony Joshua.

Numa entrevista, Paulo afirmou que “claramente [Glenn Feldman] está recebendo dinheiro do Matchroom Boxing” depois de marcar as lutas de Taylor e Joshua, ambos representados pela promoção de Hearn. Paulo afirmou que é “uma acusação que [he doesn’t] considere levianamente”, mas acrescentou “é tão flagrantemente óbvio e eles nem estão tentando esconder isso”.

Como resultado, Matchroom Boxing entrou com um processo por difamação contra Paul e Feldman entrou no processo como co-autor em outubro de 2022.

A próxima audiência está marcada para 16 de outubro, antes que a data real do julgamento do caso seja determinada.