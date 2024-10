Modelo da Trans Victoria’s Secret rebate críticas após caminhada histórica na passarela

TMZ. com

Valentina Sampaio está se sentindo vista e celebrada após sua inclusão no Victoria’s Secret Fashion Show 2024… onde fez história como uma das primeiras modelos trans a participar do evento de passarela.

Conversamos com a modelo brasileira após sua grande estreia, e ela deixou claro que o significado de sua caminhada na passarela não passou despercebido para ela… confessando que o momento foi “um sonho que se tornou realidade”.

Ela disse… “Um que tantas pessoas me disseram, ‘não’. Que [the dream] seria impossível para mim perceber – [but] Acabei de fazer.”