Modelo OnlyFans pede desculpas depois de alimentar o crocodilo com frango para ter influência

Aqui está o acordo… Jaylie Bonow postou um vídeo agora excluído dela alimentando uma galinha – ela afirma que estava cozida – para um crocodilo de água salgada nas margens do rio Russell, no extremo norte de Queensland. Acontece que… isso é uma séria proibição lá em baixo, e agora ela está sob investigação.

Claro, JB se vangloriou da experiência no IG… que saiu pela culatra quando chamou a atenção do Departamento de Meio Ambiente, Ciência e Inovação (DESI), que confirmou que ela estava sob investigação pela bizarra manobra de perseguição de influência, de acordo com Correio Diário .

A agência deixou claro No mês passado, eles estavam reprimindo as pessoas que alimentavam crocodilos… porque não é apenas super perigoso – torna-os mais agressivos e com menos medo dos humanos. Ela enfrenta uma multa de US$ 2.580, de acordo com a agência.