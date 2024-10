Motociclista morre após cruzar rodovia em manobra proibida e colidir com carro. Rogério Nascimento

Um motociclista morreu em um acidente de trânsito registrado na manhã desta sexta-feira (11), no povoado Capim do Umbuzeiro, zona rural de Arapiraca. Segundo testemunhas, ele teria cruzado a rodovia em uma manobra proibida e colidido com um carro de passeio.

A vítima não teve o nome divulgado e não era conhecida por populares que residem na região onde ocorreu o acidente. Elas relataram que, possivelmente, o motorista cruzou a rodovia entre uma pequena passagem e ocasionou o acidente, indo a óbito antes de receber atendimento médico.

Leia também

Os ocupantes do veículo Fiat Strada ficaram feridos e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital de Emergência do Agreste (HEA).

Militares do Corpo de Bombeiros também foram acionados devido aos riscos de incêndio pelo derramamento de gasolina após o acidente. Equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) estão no local para controlar o trânsito.