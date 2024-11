Motociclista morre em acidente com carro na AL-220, em Campo Alegre

Motociclista morreu no local do acidente. Foto: Cortesia

Um motociclista morreu em um acidente com um carro, na noite desse domingo (27), na AL-220, nas proximidades do Conjunto Jorge Gomes, no bairro Pimenteira, em Campo Alegre, Alagoas.

A vítima, identificada como Joseval Agapito Guedes, de 55 anos, conduzia sua moto quando colidiu com um veículo de modelo Celta. As circunstâncias do sinistro não foram informadas. Também não foi informado se o condutor do carro ficou ferido.

Moto da vítima, de 55 anos, que não resistiu aos ferimentos. Foto: Cortesia

Equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas e estiveram no local para realizar os procedimentos de perícia e remoção do corpo, respectivamente.