Motociclista tenta ultrapassar caminhão, é atingido por outra moto e morre na AL-110

Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou uma pessoa morta e duas feridas na rodovia AL-110, próximo ao trevo da Vila Bananeiras, em Arapiraca, na noite dessa segunda-feira (28). De acordo com informações do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), as motos seguiam no mesmo sentido, de São Sebastião em direção à capital do Agreste, quando a colisão ocorreu.

Segundo relatos, a vítima que foi a óbito tentou ultrapassar um caminhão, mas desistiu da manobra. Ao reduzir a velocidade para voltar à sua faixa, acabou sendo atingida na traseira pela moto que vinha logo atrás. O impacto foi fatal, e o condutor morreu no local do acidente.

As outras duas pessoas envolvidas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital de Emergência do Agreste (HEA), onde receberam atendimento.

As circunstâncias do acidente, como a baixa visibilidade e a velocidade dos veículos, ainda serão analisadas para determinar as causas exatas da colisão.