Motorista da Amazon ameaça matar cachorro e residente em entrega tensa em vídeo

Confira… o residente, que atende por royal_robs no TikTok, cumprimentou ansiosamente o entregador quando ele chegou com algumas peças de carro muito aguardadas. Quando o morador abriu a porta, um cachorro latiu alto ao fundo… levando o motorista a avisar o homem para não deixar seu cachorro sair.

O morador tentou garantir ao motorista que estava tudo bem… notando na legenda que o cachorro estava “na sala com [his] namorada” na época.

No entanto, as garantias do morador não dissuadiram o entregador claramente irritado, que respondeu: “Não, não está tudo bem.