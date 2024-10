Motorista do Uber dá soco em passageiro idoso por falta de espaço para as pernas, em vídeo

Nenhuma classificação de 5 estrelas para este motorista do Uber! Ele deu um soco pesado em um passageiro idoso – supostamente por um motivo simples: não havia espaço suficiente para as pernas.

Capturado por uma câmera de vigilância em Dallas na quarta-feira… o motorista do Uber pega alguns, mas não pega a estrada imediatamente. Poucos minutos depois, ele sai do carro ao mesmo tempo que seu passageiro, um homem de 68 anos. Suleman Gaubáe o acerta violentamente na nuca – com tanta força que faz Gauba cair no chão.