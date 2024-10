MPAL conclui série de oficinas de criação dos Planos de atuação e gestão para 2024 2025

Nesta sexta-feira (11), o Ministério Público de Alagoas (MPAL) finalizou uma série de nove oficinas de planejamento estratégico voltadas para a elaboração dos Planos de Atuação e Gestão, que definirão as ações prioritárias da instituição para os anos de 2024 e 2025. A iniciativa, coordenada pela Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica (Asplage), contou com a participação de membros da Procuradoria-Geral de Justiça, incluindo as Subprocuradorias-Geral Administrativo-Institucional, Judicial e Recursal.

Essas oficinas cumpriram as exigências da Corregedoria Nacional e do Colégio de Procuradores, em conformidade com as resoluções n° 01/2023 da Corregedoria Nacional e n° 26 do Colégio de Procuradores do MPAL.

“Essa iniciativa é essencial para fortalecer a atuação do MPAL como um todo. Com um planejamento estratégico bem estruturado, garantimos que o trabalho dos promotores e procuradores esteja alinhado com as prioridades da instituição e os anseios da sociedade”, destacou o procurador-geral de Justiça Lean Araújo.

A promotora de Justiça Stela Cavalcanti, chefe da Asplage, destacou o caráter inédito e a relevância do processo. “Esse é um marco para o Ministério Público de Alagoas. Pela primeira vez, realizamos um planejamento estratégico de maneira ampla e organizada, com a participação direta de promotores e procuradores de Justiça. Os planos de atuação, que guiarão nossas ações nos próximos anos, foram publicados no Diário Oficial e estão disponíveis para a sociedade, demonstrando nosso compromisso com a transparência e a eficiência,” afirmou.

Durante as oficinas, foram discutidas e estabelecidas as diretrizes de atuação para as diferentes áreas do MPAL, visando assegurar que as metas traçadas estejam em sintonia com as demandas da população alagoana. “Essas oficinas possibilitaram a participação ativa dos membros da instituição no planejamento, fortalecendo a atuação deles principalmente no interior do estado, permitindo que projetos e ações concretas cheguem de forma mais eficiente à população”, acrescentou a chefe da Asplage.

Com o encerramento das oficinas, o MPAL consolida um planejamento estratégico voltado não só para a eficiência interna, mas também para causar impacto direto na promoção dos direitos e no combate às injustiças em Alagoas. Vários projetos já estão sendo divulgados e promovidos entre promotores e procuradores, reforçando a integração das ações nas diferentes áreas da instituição.