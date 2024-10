MPAL define com PMAL, SELAJ e clubes de Maceió ação “Torcedor Mirim – Jogando pela Paz”

Buscar meios para promover a paz, trabalhar a consciência dos adultos evolvendo as crianças no contexto para que se habituem ao distanciamento da violência e possam crescer com o entendimento de que o estádio é lugar de alegria e que o respeito ao adversário é uma obrigação. Com esse foco, na manhã desta quinta-feira (3), o Ministério Público de Alagoas, por meio da Promotoria de Justiça do Torcedor, a Secretaria de Estado do Esporte, Lazer e Juventude (Selaj), a Polícia Militar de Alagoas, representada pelo Comando de Policiamento da Região Metropolitana (CPRM), e o Centro Sportivo Alagoano (CSA) sentaram para definir as incumbências de cada um na ação Torcedor Mirim – Jogando pela Paz” que acontecerá no próximo dia 20 de outubro, das 13h30 às 17h30, no Estádio Rei Pelé.

A iniciativa está atrelada ao projeto “Jogando pela Paz” e foi pensado em alusão ao Dia das Crianças (12 de outubro). Além de proporcionar um momento de lazer para meninas e meninos de até 11 anos, filhos de integrantes das torcidas organizadas do Centro Sportivo Alagoano (CSA) e Clube de Regatas Brasil (CRB), haverá aproveitamento para a oferta de palestras educativas com temas voltados à prevenção da violência nos estádios destinadas aos pais. Uma forma encontrada para despertar responsabilidade, gerar reflexões que evitem atitudes que violem as leis, assustem e indignem a sociedade.

Durante a reunião, foram individualizadas as atribuições ficando o CSA incumbido de contratar a Banda Lupi, levar o mascote do Pinto da Madrugada e também os professores da base. A Federação Alagoana de Futebol (FAF) fará a cobertura do evento, confecionará os crachás de identificação, providenciará o backdrop e também a distribuição de água mineral.

Já Polícia Militar assumiu o compromisso de levar para o evento uma apresentação do Canil do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Regimento de Policiamento Montado (RPMon ou Cavalaria). Por fim, ficou sobre encargo do CRB o fornecimento de lanches.

Além a promotora de Justiça Sandra Malta Prata Lima (da Promotoria de Justiça do Torcedor) estiveram presentes a secretária da Selaj, Lydia Pollyana Gomes de Oliveira Castela; a presidente do CSA, Mirian Minte; o subcomandante do CPRM, tenente-coronel Hiraque Agnnes e a sargento Bianca.

“Jogando pela Paz”

O projeto “Jogando pela Paz” é uma iniciativa do Ministério Público de Alagoas pelas Promotorias de Justiça do Torcedor e tem como objetivo fortalecer o enfrentamento à violência no futebol em Maceió utilizando uma rede especializada que agrega várias instituições.

O projeto atua em quatro frentes: prevenção, repressão, deliberação e promoção, com ações de conscientização junto à sociedade. Os idealizadores são os promotores de Justiça Sandra Malta e Bruno Baptista.