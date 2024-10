MPAL e Proerd recepcionam estudantes de escola pública da Massagueira para palestra preventiva e visitação ao Memorial

Mais uma unidade de ensino esteve no Ministério Público de Alagoas (MPAL), para palestra promovida pelo Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) dentro do projeto “A Escola Vai ao MP e ao Memorial” . Nesta quarta-feira (23) foi a vez dos alunos do 3º ano, do Ensino Médio, da Escola Estadual José Correia da Silva Titara. Eles foram recepcionados pelo assessor especial da Procuradoria-Geral de Justiça, Edelzito Andrade, representando o chefe ministerial Lean Araújo.

O assessor especial e também promotor de Justiça, Edelzito Andrade, faz um resumo da importância da visitação dos jovens estudantes ao órgão ministerial.

“Dando continuidade às atividades do projeto a escola vai ao Ministério Público, a Procuradoria-Geral de Justiça recebe hoje os alunos da Escola Titara, da Massagueira, e os leva a conhecer as atribuições, a estrutura física e os membros da instituição. Essa visita se conclui com a passagem pelo Memorial Hélio Cabral, onde os alunos poderão conhecer a história desse grande homem e do órgão ao qual ele pertenceu, o Ministério Público de Alagoas”, enfatiza.

Durante o evento, o sargento Hugo Torres ministrou palestra com o tema “Prevenção ao Uso de Drogas e à Prática de Violência” com apresentação de slides sobre vícios e destacando a violência doméstica, dando conotação de que são interligados. Ele explanou sobre os malefícios das drogas ilícitas, bem como das autorizadas para consumo, detalhando sobre seus efeitos e aonde elas podem levar quem consome. No caso, à prisão ou à morte, seja por meio violento, ou doenças desencadeadas.

“A sociedade é consumista e o mercado, infelizmente, tem se aproveitado para induzir com propagandas bem elaboradas ao consumo do álcool, temos como exemplo as propagandas de cerveja que para propagá-las usam imagens de mulheres bonitas e de locais onde tudo parece ser perfeito e maravilhoso, onde todo mundo está super bem, quando na verdade sabemos que é o contrário. A propaganda do cigarro acabou, mas nasceu o cigarro eletrônico que cada um é cem vezes mais perigoso e prejudicial do que o cigarro tradicional. Além disso, temos as drogas ilícitas que têm desestruturado famílias, principalmente com adolescentes consumindo e impedindo um futuro próspero. Então precisamos falar, plantar sementes para que germinem positivamente”, disse o militar.

O encontro contou com a presença da gerente do Proerd, coronel RR Valdenize Lima, do chefe do Proerd, tenente-coronel França e também da sargento Paula Melo .

“Tentamos passar para eles, sempre, que nada ilícito contribui para o crescimento, ao contrário, destrói vidas. E que cabe a eles fazerem a escolha certa para conquistar os sonhos. Trabalhar a prevenção, orientar é a melhor ferramenta e estaremos sempre falando disso”, declara a coronel Valdenize.

O encerramento da palestra pelo Proerd foi feita justamente pelo oficial coordenador que aproveitou a oportunidade para relatar sua história de vida e assegurar para o público estudantil que todos podem chegar longe.

“Queria dizer para vocês que qualquer um que aqui se encontra pode ser o que quiser, desde que faça as escolhas certas. Eu insisti muito atrás dos meus sonhos, tentei passar no vestibular de Direito várias vezes, numa delas a minha média daria para qualquer curso, mas era Direito que eu queria. Até que um dia o meu tio falou, preste vestibular para o Direito, mas também preste para oficial da PM porque é o mesmo conteúdo, e cá estou como tenente-coronel. E vocês podem ser oficial também, podem ser médico, advogado, o que quiserem. E a mensagem que deixo é esta, sigam pelo caminho do bem e tenham sucesso na vida”, ressaltou o oficial.

No decorrer do encontro o Proerd apresentou dois vídeos com caráter preventivo e, por fim, os alunos foram acompanhados pela servidora do MPAL, Gisele Pfau, até o Memorial Hélio Cabral, onde por meio de relíquias conservadas conheceram a história da instituição.