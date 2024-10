Mudança no ranking: Francis Ngannou está de volta, mas será que ele é o peso pesado número 1 do MMA de novo?

Francis Ngannou era indiscutivelmente o melhor peso pesado do mundo quando deixou o UFC. Agora que é oficialmente campeão do PFL, ele recupera o primeiro lugar?

Essa é a pergunta feita ao painel de classificação do MMA Fighting após o nocaute emocionante de Ngannou sobre Renan Ferreira na luta principal da Batalha dos Gigantes, que marcou a primeira luta de MMA de Ngannou desde janeiro de 2022. “O Predador” aproveitou ao máximo seu tempo longe da jaula , marcando lucrativas lutas de boxe contra Tyson Fury e Anthony Joshua, mas ele não atuava no MMA e isso significou uma remoção automática da nossa lista de pesos pesados.

Em sua ausência, Jon Jones destruiu Ciryl Gane para reivindicar o cinturão vago por Ngannou, e uma onda de contendores deixou sua marca, mais notavelmente o atual campeão interino do UFC, Tom Aspinall. Jones – também atualmente fora do ranking devido à inatividade – deve lutar contra Stipe Miocic no UFC 309 em novembro, mas Aspinall já tem uma vantagem sobre “Bones”, pois já registrou uma defesa de título bem-sucedida dos pesos pesados, algo que Jones ainda não conseguiu. fazer.

Por causa disso, Aspinall é o nosso número 1 por enquanto, embora dois palestrantes tenham considerado por bem mudar sua lealdade para o retorno de Ngannou. Além disso, ele teve uma classificação alta o suficiente nas outras votações para saltar até o segundo lugar, à frente de vários nomes notáveis. Isso mostra que a mística de Ngannou continua forte como sempre e enquanto ele continuar apresentando resultados na noite da luta, seu lugar na hierarquia dos pesos pesados ​​estará garantido.

Confira a última edição do ranking dos pesos pesados ​​do MMA Fighting e diga-nos onde você classifica Ngannou na enquete abaixo.