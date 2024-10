‘Muito escuro’ – Jets perdem o 5º lugar consecutivo para os humildes Patriots

FOXBOROUGH, Massachusetts – O técnico interino do New York Jets, Jeff Ulbrich, que herdou o time três semanas atrás após a demissão abrupta de Robert Saleh, subiu ao pódio, os olhos vidrados e a voz às vezes trêmula. Ele estava tentando entender uma temporada que já foi promissora e que parece quase perdida.

“Estou chateado; eles estão chateados”, disse Ulbrich sobre os jogadores. “Estou ferido; eles estão feridos.”

Os Jets (2-6) perderam seu quinto jogo consecutivo, uma derrota desmoralizante por 25-22 para o New England Patriots (também por 2-6) no domingo, no Gillette Stadium. Foi um dos pontos mais baixos da franquia na memória recente, e Ulbrich, compartilhando sua mensagem pós-jogo para a equipe, chamou-o de “um momento de escuridão”.

Há três semanas, os Jets disputavam o primeiro lugar na AFC East. Agora, eles estão empatados em último lugar com os Patriots, que apesar de terem perdido o quarterback Drake Maye (concussão) no segundo quarto, superaram os Jets no segundo tempo por 18-9.

Os Jets são um time repleto de estrelas com um futuro quarterback no Hall da Fama e entraram em colapso de forma espetacular.

“Quero dizer, cinco derrotas consecutivas é muito sombrio”, disse o tight end Tyler Conklin, amplificando as palavras de Ulbrich. “P—, uma ou duas derrotas seguidas podem ficar sombrias. Isso é uma merda.”

Como Aaron Rodgers brincou: “Estive na escuridão. Você tem que entrar lá e fazer as pazes com isso.”

Ao contrário de uma das retiradas de Rodgers, não há garantia de que isso terminará tão cedo, com base na forma como os Jets jogaram contra os lutadores Patriots, que quebraram uma seqüência de seis derrotas consecutivas.

Em uma situação virtual de vitória obrigatória, os Jets perderam um jogo que parecia impossível de perder. Eles se tornaram o primeiro time desde 2012 a perder sem nenhuma concessão e menos de 250 jardas permitidas, de acordo com a ESPN Research. Aconteceu com Rodgers em 2012, na derrota do Green Bay Packers para o Seattle Seahawks no famoso “Fail Mary Game”.

Os Jets pareciam mal preparados, já que o ataque perdeu três tempos limite no primeiro quarto e sofreu uma penalidade por atraso de jogo em uma conversão crucial de 2 pontos no quarto período. Eles também foram prejudicados pelo chutador Greg Zuerlein, que perdeu um field goal e um ponto extra como parte de uma queda ao longo da temporada que colocou sua vaga no elenco em risco. Ele perdeu seis field goals, o dobro do total de 2023.

“Não executámos em momentos críticos”, afirmou Ulbrich, cuja equipa perdeu a vantagem por duas vezes nos últimos sete minutos. “Dizemos que não somos quem somos, mas é quem somos até demonstrarmos o contrário.”

O proprietário da equipe, Woody Johnson, recentemente considerou esta provavelmente sua melhor escalação em 25 anos. Ao 2 a 3, ele demitiu Saleh, esperando que o lance animasse o time. Os Jets também trocaram pelo wide receiver Davante Adams e deram as boas-vindas ao back pass rusher Haason Reddick, que fez sua estreia no domingo após uma longa resistência.

Não houve faísca.

Reddick não foi um fator importante, não registrando nenhum tackle e duas pressões de quarterback em 26 snaps defensivos. Ele esteve em campo em cinco das últimas oito jogadas na tentativa de vitória de 12 jogadas dos Patriots, que culminou com a corrida de touchdown de 1 jarda de Rhamondre Stevenson faltando 22 segundos para o fim.

“No momento, não tenho nada a dizer sobre a resistência”, disse Reddick, que se recusou a responder a várias perguntas sobre o assunto. “A única coisa que me preocupa agora é o que posso fazer para melhorar, o que posso fazer para me atualizar totalmente.”

Adams (quatro recepções para 54 jardas) teve outro jogo tranquilo, embora sua presença tenha criado oportunidades para Garrett Wilson (cinco recepções para 113 jardas). Caso contrário, a ofensa estalava, às vezes parecendo confusa. As jogadas vinham lentamente da linha lateral e os jogadores ocasionalmente não sabiam onde se alinhar.

Rodgers parecia exasperado às vezes, mas depois segurou a língua.

“Em um dos [the timeouts]estávamos ficando fora da confusão”, disse ele. “Primeiro, eu estava tentando acertar a proteção. Um, eu senti que poderíamos ter saído, mas foi bom tirar [a timeout] lá.”

“Sim”, concluiu ele, “nossa operação às vezes era um pouco lenta.”

Sobre o atraso do jogo, que moveu a tentativa de 2 pontos de volta para a linha de 7 jardas, Rodgers disse que não gostou da jogada versus o visual defensivo dos Patriots. Então, ele deixou o cronômetro de jogo expirar, imaginando que era melhor do que perder outro tempo limite. No final das contas, seu passe falhou. Em vez de uma vantagem de 24-17, foi 22-17.

O que não durou muito.

Para Rodgers, que acertou 17 de 28 para 233 jardas e dois touchdowns curtos, isso marcou a terceira seqüência de cinco derrotas consecutivas de sua carreira.

Sua missão em Nova York era mudar a cultura de uma franquia infeliz, mas isso não aconteceu. Ele se irritou quando questionado sobre isso, dizendo que a pergunta era “um pouco dramática”.

“A NFL é difícil”, disse ele. “É difícil vencer. É mais difícil quando você torna as coisas difíceis para si mesmo.”

Desde que substituiu Saleh, Ulbrich comandou uma defesa que permitiu 85 pontos em três jogos – bem acima da média. Ele continuou a convocar as jogadas defensivas, mas isso pode mudar em breve.

“Vou dar uma boa olhada em tudo”, disse ele. “Se essa é uma das coisas que pode nos ajudar, então definitivamente estará em cima da mesa”.