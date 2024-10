Mulher processando Vince McMahon, WWE por abuso quer isenção de NDAs

Um ex-funcionário da WWE que entrou com uma ação judicial contra a empresa e o ex-líder Vince McMahon, acusando-o de agressão sexual e tráfico, está pedindo-lhes que não cumpram acordos de sigilo com outros ex e atuais funcionários e contratados para que possam potencialmente apresentar ações semelhantes. acusações.

Um advogado de Janel Grant enviou por e-mail uma carta fazendo o pedido na noite de segunda-feira aos advogados que representam a WWE, McMahon e John Laurinaitis, um ex-executivo e lutador da WWE, no processo de Grant contra eles.

Um porta-voz de McMahon, Curtis Vogel, não quis comentar. Os advogados da WWE e Laurinaitis não retornaram imediatamente e-mails solicitando comentários na noite de segunda-feira. Os e-mails para a WWE e suas empresas-mãe, Endeavor Group Holdings e sua subsidiária, TKO Group Holdings, também não foram devolvidos imediatamente.

McMahon, ex-CEO e presidente da WWE, negou as acusações de Grant.

Grant, que trabalhou nos departamentos jurídico e de talentos da WWE de 2019 a 2022, processou a empresa, McMahon e Laurinaitis em janeiro, fazendo alegações explícitas de agressão sexual, assédio, tráfico e outros abusos físicos e emocionais.

McMahon deixou o cargo de CEO da WWE em 2022 em meio a uma investigação da empresa sobre alegações que correspondem às do processo de Grant. Ele também renunciou ao cargo de presidente executivo do conselho de administração da TKO Group Holdings em janeiro, um dia depois de Grant entrar com a ação.

“Se a WWE e sua controladora Endeavor estão falando sério sobre se separar de Vince McMahon e da cultura tóxica no local de trabalho que ele criou, seus executivos não deveriam ter problemas em liberar ex-funcionários da WWE de seus NDAs”, disse Ann Callis, advogada de Grant, em um comunicado. . “Este é o primeiro passo para reabilitar uma empresa que encobriu décadas de agressão sexual e tráfico de seres humanos”.

McMahon respondeu anteriormente ao processo de Grant com uma declaração chamando-o de “repleto de mentiras, casos obscenos inventados que nunca ocorreram e é uma distorção vingativa da verdade. Pretendo me defender vigorosamente contra essas acusações infundadas e estou ansioso para esclarecer o meu nome.” Seus advogados disseram em documentos judiciais que ele tinha um relacionamento consensual com Grant e nunca a maltratou.

O advogado de Laurinaitis negou as acusações e disse que Laurinaitis também foi vítima no caso.

Grant diz que foi pressionada a deixar seu emprego na WWE e assinar um acordo de sigilo de US$ 3 milhões. A ação também busca que o acordo seja declarado inválido, dizendo que McMahon violou o acordo ao dar-lhe US$ 1 milhão e não pagar o restante.

Quatro outras mulheres – todas anteriormente afiliadas à WWE – assinaram acordos com McMahon que as impedem de discutir as suas relações com ele, informou o Wall Street Journal em julho de 2022, citando pessoas familiarizadas com os acordos e documentos que analisou. Grant não estava entre essas mulheres, dizem seus representantes.

Em dezembro de 2022, McMahon concordou em pagar milhões de dólares a uma ex-árbitra de luta livre para resolver suas acusações de que ele a estuprou em 1986, também relatou o Journal. McMahon disse que a suposta agressão sexual nunca aconteceu e seu advogado disse que ele resolveu o processo para evitar litígios dispendiosos.

O pedido de Grant para que a WWE, com sede em Stamford, Connecticut, renuncie à aplicação dos NDAs é semelhante aos feitos a outras empresas quando surgiram alegações de má conduta sexual.

Em 2018 e 2019, respectivamente, a Weinstein Co. e a NBC Universal dispensaram funcionários, ex-funcionários e outros de NDAs feitos em conexão com alegações de má conduta sexual contra o magnata do cinema Harvey Weinstein e o apresentador de “Today” Matt Lauer.

Os advogados das vítimas consideram os NDAs instrumentos para silenciar os acusadores e, ao mesmo tempo, permitir que os alegados abusadores evitem a responsabilização. Uma lei federal aprovada em 2022 e leis semelhantes em mais de uma dúzia de estados restringem a utilização de NDAs que impedem as vítimas de assédio sexual de falar publicamente sobre as suas alegações.

A Associated Press normalmente não nomeia pessoas que fazem alegações de agressão sexual, a menos que elas se apresentem publicamente, o que Grant fez.

Ela alega que McMahon a forçou a ter um relacionamento sexual com ele para que ela conseguisse e mantivesse um emprego, e mais tarde a orientou a ter relações sexuais com outras pessoas, incluindo Laurinaitis. Ela também acusa McMahon e Laurinaitis de agredi-la sexualmente na sede da WWE em Stamford, Connecticut.

O processo afirma ainda que McMahon recrutou outras pessoas para relações sexuais com Grant, compartilhou fotos e vídeos pornográficos dela com outros homens, incluindo funcionários da WWE, apesar de dizer que não o faria, e a submeteu a atos cruéis e humilhantes.

McMahon comprou o que era então a World Wrestling Federation em 1982 e transformou-a de uma empresa regional de wrestling em um fenômeno mundial. Além de dirigir a empresa com sua esposa, Linda, ele também se apresentou em eventos da WWE como ele mesmo.