Mulheres brigam em jogo de futebol da NC State, acusadas de contravenções

Duas mulheres foram acusadas de contravenções depois de se darem as mãos em uma briga insana no Syracuse vs. Jogo da NC State no sábado… e a briga selvagem foi capturada em vídeo!

O incidente semelhante a uma partida de boxe foi registrado durante a derrota do Wolfpack por 24-17 para os Orangemen no Carter-Finley Stadium em Raleigh, Carolina do Norte.





Você pode ver duas mulheres falando mal uma da outra nas arquibancadas perto da endzone… quando a mulher toda de preto tira o chapéu de cowboy da cabeça da outra mulher.

Ela provavelmente não deveria ter feito isso… porque a mulher respondeu lançando um violento gancho de direita, derrubando-a.

FAFO

As duas senhoras continuaram a raspar, socar e puxar os cabelos uma da outra, antes que vários homens as separassem.

Na segunda-feira, o Departamento de Polícia da Universidade Estadual da Carolina do Norte nos disse que uma mulher era estudante, enquanto a outra não era “afiliada” à escola. Ambos foram acusados ​​de “agressão” (brigar em público), o que é uma contravenção.

“Violência de qualquer tipo é inaceitável”, disse-nos o NCSUPD, acrescentando… “e não tolerada no campus ou em qualquer evento estadual da Carolina do Norte”.