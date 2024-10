Mulheres em situação de rua brigam e uma delas acaba morta em Arapiraca; suspeita é presa

Mulheres em situação de rua brigam e uma delas acaba morta em Arapiraca. Rogério Nascimento

Uma discussão entre duas mulheres em situação de rua acabou com uma delas morta, na manhã deste domingo (20). O crime ocorreu na Praça da Fumageira, onde ocorre uma feira livre, no bairro Primavera, em Arapiraca, Agreste de Alagoas.

De acordo com a Polícia Militar (PM), as mulheres estavam na praça onde vivem, quando houve uma discussão entre elas. Durante a briga, uma das mulheres pegou uma faca e desferiu um único golpe na região do tórax da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ela tinha 41 anos.

Após o crime, a suspeita, de 19 anos, que não teve o nome divulgado, fugiu. Ela foi reconhecida por testemunhas que frequentam a feira livre. Segundo a Polícia, a prisão foi feita ainda na manhã deste domingo.

De acordo com a corporação, a faca ainda estava ensanguentada quando a suspeita foi detida. Ela estava nas proximidades da rodovia AL-110. Ela apresentava escoriações e confessou o homicídio, alegando que a vítima a ameaça constantemente e que ambas já haviam brigado no mesmo dia.

Ela foi encaminhada à Central de Flagrantes de Arapiraca, onde foi registrada a ocorrência por homicídio simples.

O caso segue sob investigação para apurar as circunstâncias do crime e possíveis antecedentes da relação conflituosa entre a vítima e a suspeita.

O Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para os devidos procedimentos.