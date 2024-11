Namorada de Bill Belichick imitando-o no Halloween, shorts curtos e camiseta gigante!

Como um dos Bill Belichick os ex-amantes usaram sua fantasia de Halloween para dar sombra ao lendário treinador da NFL… sua atual namorada o elogiou com a dela – imitando um de seus looks da velha escola!!

Jordan Hudson chegou à Disney World esta semana com amigos para uma de suas celebrações de noivado… e como a véspera de Todos os Santos é quinta-feira – ela e suas amigas decidiram arrasar com fantasias durante o dia na casa do Mickey.

Por seu ajuste, Hudson prestou homenagem ao namorado de 72 anos… imitando um visual que ele usou quando era assistente da equipe do New York Giants na década de 1980.

Agora é a segunda vez esta semana que alguém menciona os antigos conjuntos de shorts curtos de Bill – Peyton Manning na verdade, palhaçou-o pelo visual enquanto os dois estavam no “Manningcast” com Eli Manning dar Lawrence Taylor é segunda-feira.

Se você perdeu, Linda Holliday – que namorou Belichick por mais de uma década antes de se separar dele há cerca de dois anos – usou um visual de “Kill Bill” para uma festa de Halloween no fim de semana… sombreando seu ex depois que seu relacionamento com Hudson, de 24 anos, virou notícia no início deste ano.