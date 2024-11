Não combinou com os russos

O futuro ex-prefeito de Marechal Deodoro, Cacau, está louco por uma boquinha no Governo Paulo Dantas.

Escolheu para ele a Secretaria da Saúde que hoje é dirigida pelo médico Gustavo Pontes de Miranda, um dos secretários mais bem avaliados da atual gestão.

Cacau quer ser o novo titular da Sesau para livrar seu irmão, o deputado Alexandre Ayres, – que foi o gestor da Saúde no período da Covid – de responder por vários processos que tramitam contra ele em diversas instâncias.

Os principais pepinos que Alexandre Ayres tem pela frente dizem respeito à diversas obras declaradas como concluídas, mas, na verdade, todas inconclusas.

O “feito” de Alexandre, no período que dirigiu a Sesau, foi administrar uma farra de recursos federais destinados a Pandemia, uma verdadeira esbornia.

Nunca se interessou em olhar para o futuro, por exemplo, buscando a necessária habilitação dos novos equipamentos junto ao Ministério da Saúde.

Na conta de Alexandre ainda constam diversas investigações sobre contratações irregulares de mais de 20.000 funcionários fantasmas, contratos sem licitação e outras situações que dizem um pouco da forma surpreendente como se elegeu com votação expressiva.



Bastidores da política

A iniciativa de Cacau e seu irmão Alexandre está dando errado.

A razão é simples: o atual secretário tem o apoio do núcleo duro do Governo Paulo Dantas e, pessoalmente, nunca se preocupou com essas ilações sem fundamento na realidade

Fonte: Emtemponoticias.com.br