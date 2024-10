Não entre em pânico – Liberty tenta se recuperar do atordoamento do Jogo 1

NOVA IORQUE – Perder o jogo 1 em casa não era o que o New York Liberty tinha em mente ao entrar nas finais da WNBA.

Nenhum dos dois estava desperdiçando uma vantagem de 15 pontos faltando 5:20 para o final do jogo, a primeira vez em 184 ocorrências na pós-temporada da WNBA que um time venceu depois de perder por pelo menos esse mesmo número de pontos nos cinco minutos finais do regulamento.

Mas no sábado, no treino no Brooklyn, o Liberty indicou que, embora tenham aprendido com os erros do Jogo 1, estão superando o choque e a dor de iniciar a série de uma forma tão dolorosa.

“Não entre em pânico, essa é a grande questão”, disse o técnico do Nova York, Sandy Brondello. “É uma série. Estamos desapontados porque não fechamos, mas crédito para Minnesota. Eles não perderam um chute na reta final. Ficamos muito passivos e há coisas com as quais podemos aprender e ser melhores. o próximo.”

“São as finais”, acrescentou Jonquel Jones. “Não vamos desistir depois de um jogo, especialmente um jogo que fomos mais do que capazes de vencer. Um jogo que jogámos muito bem na maior parte do tempo. Estamos bem. Voltaremos”.

Depois de um início quente, Nova York liderou por até 18 pontos no segundo quarto, mas permitiu que Minnesota, segundo colocado, se separasse, com o Lynx chegando a dois pontos durante o terceiro quarto. O Liberty fez uma corrida no quarto lugar para aparentemente manter Minnesota sob controle, saltando à frente por 81-66 faltando 5:20 para o final – momento em que eles tinham uma probabilidade de vitória de 99,2%, de acordo com a ESPN Research. Mas Minnesota fechou o regulamento com uma sequência de 18-3 e acabou vencendo por 95-93 na prorrogação.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

O empate foi a maior vantagem perdida na história das finais da WNBA.

“Todos estão desapontados, mas é preciso manter o trabalho sob controle”, disse Brondello. “Não podemos pensar sobre isso, como foi a sensação. Não podemos mudar isso. Então, o que vamos fazer a respeito?”

Nova York teve problemas em ambas as pontas da quadra, mesmo fora dos cinco minutos finais. Brondello achou que o Liberty não jogou com velocidade suficiente e foi muito passivo no ataque, mas por outro lado foi fraco em sua defesa de transição e em fazer o Lynx se sentir desconfortável no ataque. Essas são coisas que a equipe sente que pode controlar, de acordo com Breanna Stewart, duas vezes MVP.

“É isso. Sabemos que podemos fazer muito melhor”, disse ela.

Embora o Lynx tenha derrotado o Liberty quatro das cinco vezes que se enfrentaram este ano, o precedente está do lado de Nova York, pelo menos no jogo 2: o Liberty não perde jogos consecutivos desde o final de maio. Mais recentemente, eles se recuperaram de uma derrota na semifinal no jogo 3 para Las Vegas, na qual perdiam por 25 pontos ao encerrar a série dois dias depois.

“Normalmente respondemos muito bem”, disse Brondello. “Não podemos entrar ansiosos ou pressionados. Temos que jogar da maneira certa. Sempre dizemos para permanecermos fiéis a quem somos. Não podemos reinventar a roda.”

As equipes que venceram o jogo 1 fora das finais ficaram 10-3 na série. Três equipes – o Detroit Shock de 2006 e o ​​Minnesota Lynx de 2015 e 2017 – venceram as finais depois de perder o jogo 1 em casa. Quão grande é o Jogo 2? Todas as 20 equipes que perderam por 0-2 no formato melhor de cinco acabaram perdendo a série.

“Acho que estamos com muita fome e ansiosos pela nossa recuperação”, disse Stewart. “Uma coisa em que tenho pensado muito é que há beleza na luta, e é aí que estamos agora.”

Stewart, em particular, sente aquela vontade de mudar as coisas. Ela errou um lance livre crítico faltando 0,8 segundos para o final do tempo regulamentar, o que daria ao Liberty uma vantagem de um ponto. Então, no final da prorrogação, ela errou em uma bandeja que teria empatado o jogo.

“Porque sou quem sou, é por isso que estou nas posições que estou”, disse Stewart. “E um jogo não vai refletir o que eu faço. Dito isto, obviamente estou tipo, WTF.

“Acho que o que realmente me motiva e motiva é que temos a oportunidade de mudar isso. Eu tenho a oportunidade de mudar isso.”

Nos últimos dois dias, Brondello tentou lembrar ao Liberty quem eles são, e os jogadores têm “enfrentado tudo de frente e assumindo a responsabilidade por todas as ações”, acrescentou Stewart.

“E é por isso que somos profissionais. S — acontece, e agora o que vamos fazer.”

Ainda assim, há uma linha tênue entre ser motivado pelo passado e deixar que isso o desanime, observou Brondello – e este último não fará nenhum bem a Nova York, disse ela.

“Não é possível mudar o passado”, disse Brondello. “Isso nos impedirá se não deixarmos isso passar.”

O jogo 2 acontecerá no domingo às 15h (horário do leste dos EUA) e será transmitido pela ABC antes que a série se mude para Minneapolis para o jogo 3 e, se necessário, o jogo 4.