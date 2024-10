Não foi fácil, mas Beterbiev x Bivol finalmente está acontecendo

HÁ INDISPUTÁVEIS lutas de campeonato de boxe, e depois há reuniões de cúpula genuínas. A oferta de sábado em Riad, na Arábia Saudita, é a última e coroará não apenas o melhor meio-pesado do mundo, mas o melhor lutador de 175 libras de uma geração.

Artur Beterbiev – o único campeão de boxe com uma proporção de 100% de KO – colocará seus títulos WBC, WBO e IBF em jogo, enquanto Dmitry Bivol arriscará seu cinturão WBA em uma luta por todas as bolinhas de gude. Nos últimos sete anos, a dupla de lutadores russos dominou a divisão dos meio-pesados, mas inúmeras razões impediram um confronto para decidir quem é o melhor.

Desde 2017, foram Beterbiev, Bivol e depois todos os outros com 175 libras. Sua grandeza vai além da categoria de peso: eles também são pilares peso por peso (desde meados de 2022 no ranking da ESPN). Bivol é o número 4 da ESPN, enquanto Beterbiev é o número 6. As probabilidades da ESPN BET ilustram o quão competitiva esta luta parece ser: Bivol tem -135 enquanto Beterbiev tem +110.

O confronto finalmente se materializa três meses antes de Beterbiev completar 40 anos (embora estivesse agendado para junho, antes de Beterbiev ser submetido a uma cirurgia no joelho). A incapacidade do esporte de entregar a luta foi o último ponto de atrito para uma base de fãs que muitas vezes não vê o melhor contra o melhor.

Algumas lutas de campeonato indiscutíveis não apresentam os dois melhores lutadores de uma categoria de peso. Essa é a realidade de um esporte que conta com quatro títulos em cada divisão, muitos dos quais são conquistados com base nos caprichos e na política dos promotores e órgãos sancionadores do boxe.

A luta de peso meio-médio Terence Crawford-Errol Spence Jr. do verão passado e a luta de peso pesado Oleksandr Usyk-Tyson Fury de May caem na mesma categoria que Beterbiev-Bivol: lutas indiscutíveis que levaram anos para serem feitas enquanto promotores rivais lutavam na mesa de negociações e realmente apresentavam os dois melhor.

Depois, há lutas como Naoya Inoue-Paul Butler, Crawford-Julius Indongo e Inoue-Marlon Tapales.

Nenhuma luta foi antecipada nem competitiva. Em cada caso, um boxeador conhecido era o grande favorito e foi capaz de fechar um acordo rápido para adicionar os cintos que faltavam.

Quer os confrontos sejam fáceis de fazer ou não, a oportunidade de se autodenominar campeão indiscutível é a conquista definitiva para praticamente todos os lutadores (fora de uma eventual indução ao Hall da Fama).

“Este é o último passo para a conquista do boxe profissional em todas as categorias de peso”, disse Bivol, 33, à ESPN na semana passada. “Só pudemos ver o número 1, quem é o melhor. Para mim, significa que durante toda a minha carreira eu estava indo bem, que consegui essa luta.

“E se eu vencer essa luta, estou fazendo tudo certo. Por que toda a minha vida? Porque estou no boxe a vida toda.”

Beterbiev (20-0, 20 KOs) ecoou o sentimento de seu compatriota: “É [the] objetivo principal no boxe profissional”, disse ele à ESPN na semana passada. “Sabe, é como se todo mundo no boxe profissional quisesse atingir esse objetivo”.

Artur Beterbiev, à esquerda, derrotou Callum Smith em janeiro para estender sua seqüência de nocautes para 20 em 20 lutas. Mikey Williams/classificação superior

ROY JONES JR. é o último campeão indiscutível dos meio-pesados ​​(era das três faixas). E desde que Jones desocupou um de seus títulos em 2000, não houve um campeão inquestionável que reinou sobre uma das divisões mais célebres do boxe.

Às vezes não é necessário coroar um campeão indiscutível para saber quem é o melhor da categoria. Inoue, por exemplo, era o top com 118 libras muito antes da formalidade de derrotar Butler em 2022. E Canelo Alvarez era o melhor super-médio antes de enfrentar Caleb Plant por todos os cinturões em 2021. Mesmo assim, foi importante para Canelo.

“Significa muito para mim, para a história do México, ser um campeão indiscutível”, disse Canelo à ESPN.

Mas no caso de Beterbiev-Bivol, Usyk-Fury e Crawford-Spence, a reunião de cúpula foi necessária para determinar a supremacia na categoria de peso.

Ainda assim, a noção de se considerar indiscutível é passageira. Afinal, sancionar a política dos órgãos geralmente garante que ela tenha vida curta. Usyk desocupou seu título IBF semanas depois de derrotar Fury em um clássico dos pesos pesados ​​​​para buscar uma revanche com Fury em vez de enfrentar seu desafiante obrigatório. Esse cinturão agora pertence a Daniel Dubois, que nocauteou Anthony Joshua em uma reviravolta no mês passado.

Crawford não fez uma única defesa antes de subir para 154 libras na conquista do título em agosto sobre Israil Madrimov. E depois houve Josh Taylor, que unificou todos os quatro cinturões dos meio-médios juniores em maio de 2021 com uma vitória por decisão sobre Jose Ramirez.

Ele defendeu o campeonato indiscutível com uma polêmica vitória por decisão sobre Jack Catterall. Quando ele estava no ringue contra Teofimo Lopez, restava apenas um cinturão, já que ele desocupava três títulos em vez de enfrentar desafiantes obrigatórios obscuros.

O mesmo provavelmente valerá para o vencedor da luta de sábado – com a perspectiva de uma revanche ou enfrentando o vencedor da luta David Benavidez-David Morrell – mas isso não alterou o fascínio de tal conquista.

“É incrível estar muito perto do meu alvo, do meu objetivo”, disse Bivol (23-0, 12 KOs). “E ao mesmo tempo é [a lot of] pressão também em meus ombros. Mas gosto dessa pressão. … Quem vai vencer essa luta é o melhor meio-pesado do mundo hoje, talvez nos últimos 10 anos.

Os suspeitos do costume impediram a concretização deste confronto: promotores rivais, redes rivais e defesas de título obrigatórias. Esse problema atormentou Crawford-Spence e Fury-Usyk.

“Há tantas coisas envolvidas em uma megaluta como essa que ninguém entende”, disse Crawford à ESPN antes da luta com Spence. “Eles acham que dois lutadores apenas concordam e bam, aqui está. Mas há muitos detalhes perdidos em uma megaluta que muitas pessoas não sabem e não entendem. por não aceitar a luta porque as coisas não estavam certas no contrato.”

Mas Beterbiev-Bivol também enfrentou outro problema.

Ambos tinham grandes demandas financeiras para um confronto de tão alto nível, só que este nunca foi um evento fadado ao sucesso comercial, principalmente se comparado às duas lutas citadas. Esta não era uma luta vista pelos promotores como algo que geraria dinheiro substancial no portão nem no pay-per-view.

Campeões indiscutíveis masculinos na era das 4 faixas (desde 1988) Lutador Ano Divisões Naoya Inoue 2022; 2023-Pres. Peso galo e peso pena júnior Jermell Charlo 2022 Peso médio júnior Devin Haney 2022 Leve Canelo Álvarez 2021-2024 Superpeso médio George Kambosos Jr. 2021-22 Leve Josh Taylor 2021-22 Peso meio-médio júnior Teofimo Lopez Jr. 2020-21 Leve Oleksandr Usyk 2018-19; 2024 Peso cruzador e peso pesado Terence Crawford 2017-18; 2023 Meio-médio júnior e peso meio-médio Jermain Taylor 2005 Peso médio Bernardo Hopkins 2004-05 Peso médio

“Essas lutas de unificação são tão raras e difíceis de realizar porque geralmente há conflitos entre promotores e redes que às vezes tornam isso quase impossível”, disse Keith Connolly, empresário de Edgar Berlanga, Richardson Hitchins e Alycia Baumgardner, entre outros. “Além disso, a quantidade de dinheiro normalmente necessária para realizar essas lutas também pode ser um enorme obstáculo a ser superado.”

No entanto, ambos os boxeadores devem ganhar aproximadamente US$ 10 milhões, disseram fontes à ESPN.

“Por que isso não aconteceu [sooner]? Porque não tínhamos uma pessoa como Turki Alalshikh e Riyadh Season que pudesse lidar com todas as promoções e assuntos de TV”, disse Bivol. [without Alalshikh]. Como a Top Rank poderia fazer um acordo com a Matchroom e a DAZN com a ESPN. Só não quero pensar nisso. Estou muito feliz que isso aconteceu e graças a Deus.”

Alalshikh, presidente da Autoridade Geral de Entretenimento da Arábia Saudita, tem sido fundamental na realização de grandes lutas desde que entrou no espaço em outubro passado com Tyson Fury-Francis Ngannou. No mês passado, Alalshikh foi eleito a figura mais influente da ESPN nos esportes de combate.

A política a que Bivol se referiu levará a um acordo de transmissão incomum no sábado, ilustrando o quão difícil foi consumar esse acordo sem o envolvimento de Alalshikh.

Beterbiev é promovido pela Top Rank, que tem contrato exclusivo de direitos de mídia com a ESPN, então o evento principal será transmitido pela ESPN + (18h horário do leste). O restante da eliminatória, por sua vez, será transmitido no DAZN, que tem parceria com a promotora da Bivol, Matchroom.

Sem alguém como Alalshikh para intermediar o acordo e encenar a luta, as maquinações da luta ficaram para os promotores Bob Arum e Eddie Hearn, que conversaram intermitentemente ao longo dos anos, mas não conseguiram fazer a luta acontecer.

Dmitry Bivol, à esquerda, derrotou Canelo Alvarez por decisão unânime em maio de 2022. Imagens de Al Powers / ESPN

A LUTA PARECIA perto de se concretizar na primavera de 2022, pois estava sendo discutido para acontecer em São Petersburgo, Rússia, onde Bivol mora (Beterbiev mora em Montreal, onde luta frequentemente).

Mas então a oportunidade de lutar contra Canelo Alvarez – e o alto salário que isso traria consigo – foi apresentada a Bivol. Ele capitalizou também com a vitória surpreendente na goleada sobre Canelo, maior astro do boxe. O boxeador suave Bivol seguiu com uma vitória dominante sobre Gilberto Ramirez para ganhar o Lutador do Ano de 2022 da ESPN.

E então, Bivol voltou às defesas de título rotineiras enquanto os fãs se perguntavam quando – e se – o veriam lutar contra Beterbiev, que continuou a destruir a competição, sendo o último o ex-campeão Callum Smith em janeiro.

“Se [Beterbiev] bater em você, vai ser problemático, não me importa quem você é”, disse Jones no início deste ano no “State of Boxing” da ESPN +. “… Mas se ele deixar Bivol ficar confortável, pode ser um problema para ele porque Bivol tem pés muito bons. Você tem uma luta clássica: um perfurador clássico contra um boxeador clássico. …Esses são os tipos de lutas que adoramos ver.”

Depois de ser forçado a desistir da luta em maio, Beterbiev admitiu que estava “preocupado” que não veríamos isso. É comum no boxe uma luta ser adiada para nunca mais ser remarcada. Aumentando a incerteza: Bivol prosseguiu com a defesa do título em 1º de junho contra Malik Zinad. Uma derrota desagradável ou pior, uma lesão, e o confronto ficaria no esquecimento.

Em vez disso, Bivol conseguiu um nocaute técnico no sexto round, sua primeira vitória na distância desde março de 2018.

“Hoje, este é o [most-wished for] lutar talvez no boxe”, disse Bivol. “As pessoas queriam essa luta há muitos anos e muitas pessoas estão dizendo que esta é a luta mais 50-50 e uma luta dos estilos de boxe. … Histórico.”

Quando ele fizer sua caminhada no ringue no sábado em Riade, Bivol dará o passo final para o avental enquanto tenta dar o proverbial passo final em sua longa e árdua jornada no boxe. Se Bivol conseguir neutralizar o poder de Beterbiev, encerrar sua seqüência de 20 nocautes em 20 lutas e amarrar os quatro cintos no corpo, “direi que sim, fiz tudo certo durante toda a minha vida”.