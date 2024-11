Naomi Girma marca seus primeiros 2 gols pelo USWNT na vitória por 3 a 0 sobre a Argentina

Naomi Girma marcou seus dois primeiros gols internacionais e os Estados Unidos venceram a Argentina por 3 a 0 na noite de quarta-feira, na última partida do ano em solo americano.

Foi a terceira partida em seis dias para os Estados Unidos, que também venceram as duas primeiras contra a Islândia. As partidas foram as primeiras dos Estados Unidos desde que a seleção conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris, no verão passado.

Girma, uma zagueira, marcou de cabeça aos 37 minutos, depois ergueu os braços e sorriu enquanto a técnica dos EUA, Emma Hayes, a aplaudia. Girma jogou todos os minutos do torneio olímpico na França.

“A bola caiu bem na minha frente, foi ótimo”, disse Girma. “Eu estava tipo, acho que não posso perder isso. Caiu bem na minha cabeça.”

Girma desempenhou um papel importante em um gol contra que colocou os EUA vencendo por 2 a 0 antes do intervalo. Ela cabeceou na cobrança de escanteio de Rose Lavelle e a bola foi desviada para o gol pela argentina Aldana Cometti.

Girma fez o 3 a 0 com outra cabeçada aos 49 minutos. Depois, ela correu para a margem e abraçou a ex-companheira de equipe de Stanford, Sophia Smith, no banco.

“Sinto que sempre que alguém marca o primeiro golo é sempre uma grande alegria e toda a equipa fica entusiasmada”, disse Girma. “Então foi divertido conseguir o meu hoje à noite.”

Hayes mudou a escalação contra a Argentina no Lynn Family Stadium, em Louisville, descansando jogadores por causa das últimas partidas da temporada regular da Liga Nacional de Futebol Feminino neste fim de semana, com vagas nos playoffs e classificação ainda em jogo.

Naomi Girma marcou seus dois primeiros gols internacionais em sua 42ª participação na carreira pelo USWNT. Foto de Brad Smith/ISI Photos/USSF/Getty Images para USSF

Três estreantes começaram: a goleira Mandy Haught, Eva Gaetino e Alyssa Malonson. Foi a primeira vez em 23 anos que três ou mais jogadores foram titulares na estreia pela seleção nacional.

Lavelle, nomeado capitão da partida, foi homenageado antecipadamente por disputar 100 partidas pela seleção nacional. Ela atingiu o marco em junho.

“Foi uma espécie de nossa turnê de vitória, então [we got] três vitórias sólidas e muita comemoração e momentos de orgulho para os indivíduos”, disse a zagueira Emily Fox.

Os EUA fecharão o ano com duas partidas na Europa. Eles enfrentam a Inglaterra em Wembley, no dia 30 de novembro, antes de enfrentar a Holanda, em Haia, no dia 3 de dezembro.

“Estamos obviamente entusiasmados por ir para a Europa e defrontar dois grandes adversários”, disse Girma. “Acho que agora é virar a página desta celebração e realmente olhar para 2027 e tentar garantir que comecemos a desenvolver as coisas agora.”