Napheesa Collier e Lynx vencem o jogo 3 sobre Sun nos playoffs da WNBA

UNCASVILLE, Connecticut – Apesar de perder o primeiro jogo das semifinais da WNBA, a técnica do Minnesota Lynx, Cheryl Reeve, disse que se sentia otimista sobre as chances de seu time vencer a série. Seu melhor jogador, Napheesa Collier, não foi eficiente ofensivamente e o Connecticut Sun acertou mais de 40% em 3.

Nenhum dos dois provavelmente se repetiria ao longo da série.

“Havia um certo nível de confiança após o jogo 1, com certeza”, disse Reeve. “Este grupo vai se recuperar. Sempre o faz.”

Cinco dias depois, o Lynx agora detém a liderança da série por 2-1, depois de vencer por 90-81 na casa do Sun na noite de sexta-feira. O jogo 4 é domingo aqui na Mohegan Sun Arena.

Collier terminou com 26 pontos e 11 rebotes, arremessando 11 de 19 em campo. Ela se tornou a primeira jogadora na história do Lynx a produzir múltiplas performances de 25 pontos e 10 rebotes nos playoffs.

Depois de uma série recorde contra o Phoenix Mercury em que marcou 80 pontos em dois jogos, o Sun conseguiu limitar a produção de Collier nos jogos 1 e 2 das semifinais. Ela totalizou apenas 28 pontos nos dois jogos, incluindo nove pontos em arremessos de 3 de 14 no jogo 2.

Mas fazer com que Collier fosse cedo fazia claramente parte do plano de jogo do Lynx para sexta-feira.

“Não houve ninguém mais frustrado do que Phee nos últimos jogos”, disse Reeve.

Collier subiu na prancha na terceira posse de bola do Lynx, então acertou um salto de reviravolta sobre Alyssa Thomas algumas posses depois. Depois de uma bandeja falsa e um salto de reviravolta, ela fez oito pontos nos primeiros seis minutos.

Collier acertou 4 de 14 com Thomas como seu principal defensor nos jogos 1 e 2; ela fez 5 de 5 contra Thomas no primeiro tempo de sexta-feira. Isso deu o tom para o ataque do Lynx.

“Apenas aproveitando o meu tempo e sabendo que estou trabalhando. Essas são fotos que normalmente faço”, disse ela. “Todo mundo tem uma noite ruim. Tentei contribuir de outras formas para ajudar o time. noite de folga. Mas eu sabia que tinha que entrar – são os playoffs. Você tem que jogar com uma mentalidade agressiva, sem lembrar o que aconteceu no jogo anterior, mas permanecendo no momento presente.

O Sun não teve uma resposta para o ataque pick-and-roll do Lynx envolvendo Collier e Courtney Williams. Eles tentaram se proteger agressivamente, tentaram prender e tirar a bola das mãos de Williams, tentaram trocar – e nada disso funcionou. Minnesota fez 5 de 5 no chão no primeiro tempo, quando o Sun tentou atacar Williams com dois defensores, de acordo com a ESPN Research.

Quando o ímpeto começou a oscilar em direção a Connecticut ou o Lynx precisava desesperadamente de uma cesta, eles simplesmente voltaram ao ataque na tela de bola.

Vantagem, Collier Napheesa Collier conseguiu seus pontos quando defendida por Alyssa Thomas no Jogo 3, ao contrário dos Jogos 1 e 2. O nível de competição de Thomas permaneceu alto, mas Collier conseguiu converter: Jogos 1-2 Sexta-feira Pontos 13 19 FG 4-14 9-14* FG % 29% 64% PARA 3 0 Parte FG contestada 20% 67% * 5-5 no 1º tempo – Pesquisa ESPN

Depois de um 3 profundo de DeWanna Bonner reduzir a vantagem do Lynx para três no início do segundo quarto, Collier e Williams voltaram ao jogo e imediatamente executaram telas de bola em posses consecutivas. O primeiro resultou em uma bandeja com a mão esquerda de Collier e o segundo terminou com Collier chutando para Kayla McBride no canto para uma cesta de 3 pontos enquanto sofria uma falta para empurrar a vantagem de volta para nove.

Depois que o Sun voltou a nove no quarto período, Williams novamente encontrou Collier rolando para a cesta para ampliar a liderança. Faltando menos de três minutos para o fim, Collier apareceu e armou uma tela para Williams, então o Sun trocou e acabou com um zagueiro menor em Collier – que recebeu a bola na área e finalizou para diminuir a diferença para 10 pontos.

“Eles estão fazendo ajustes e acho que estamos preparados para eles”, disse Williams. “Obviamente sabemos que eles vão voltar à prancheta e fazer mais ajustes. E vamos fazer isso também. Acho que apenas confiar no que fazemos. Confiar em meus companheiros de equipe, saber que se eu estou ficando preso, posso deixar para lá. Eles são uma proteção difícil, estão afundando, mas temos uma maneira de saber como confiar um no outro e sermos capazes de fazer um ajuste sempre que eles jogam coisas diferentes em nós.

Connecticut, que teve a melhor defesa da liga na temporada regular – com base na eficiência defensiva e pontos por jogo – foi destruído como poucos times haviam feito na temporada regular. Minnesota acertou mais de 59% no primeiro tempo; de acordo com a ESPN Research, esse foi o segundo melhor desempenho de arremessos de qualquer time contra o Sun no primeiro tempo desta temporada.

Os oponentes acertaram apenas 43,1% contra o Sun durante a temporada regular, mas Minnesota acertou melhor que 57% no jogo. Foi também a segunda vez em toda a temporada que um time marcou 90 pontos no regulamento contra o Sun.

“Eles são um bom time, eles espalham o campo, são muito equilibrados, mas senti que éramos mais nós”, disse a técnica do Sun, Stephanie White. “Senti que éramos moles, não importa o que fizéssemos. Senti que os deixamos ir para onde queriam. Não oferecemos muita resistência. Deixamos que eles movessem a bola ao redor do perímetro, realmente facilmente. Tem que haver uma mentalidade de ser perturbador.”

Enquanto isso, a artilheira do Sun, Marina Mabrey, lutava para entrar no ritmo. Depois de obter uma média de 17,5 pontos em dois jogos da série, ela acertou 6 de 20 (1 de 11 de 3), enquanto o Lynx fazia questão de limitar seu espaço na recepção. Bridget Carleton e McBride raramente deixavam Mabrey conseguir uma abertura e, quando o fazia, seus arremessos não caíam. Ela errou todas as seis tentativas abertas de 3 pontos depois de acertar 8 de 12 com aparência limpa nos dois primeiros jogos.

“Achei que estávamos bem com Mabrey”, disse Reeve. “Ela é uma arremessadora. Achei que ela tinha alguns arremessos que simplesmente não acertou. Não estou tentando dar a ela as mesmas oportunidades em nosso próximo jogo… Não achei que fosse necessariamente algo que fizemos.”

Um sinal promissor para o Sun foi o jogo de Brionna Jones, que foi totalmente indiferente nos dois primeiros jogos da série e ficou sentada durante todo o quarto período do jogo 2. Ela fez nove pontos no primeiro tempo na sexta-feira e depois marcou outros quatro. no início do terceiro quarto, ao mesmo tempo que contribuiu com quatro assistências nos primeiros 25 minutos. Jones terminou a temporada regular com 17 ou mais pontos em sete dos últimos nove jogos do time, mas teve média de apenas 5,0 pontos em quatro jogos dos playoffs. O desempenho de sexta-feira parecia ser um retorno à sua forma de setembro.

“Acho que foi apenas a minha mentalidade ao entrar neste jogo. Sei que não apareci ofensivamente nos últimos dois jogos”, disse Jones. “Meus companheiros me encontraram e facilitaram minha aparência.”

Infelizmente para o Sun, ela cometeu sua quarta falta em uma tela ilegal faltando 4:22 para o fim do terceiro quarto, depois de terem mudado o ímpeto do jogo. Minnesota respondeu com uma corrida de 11-5 para ter espaço para respirar no período final.

Bonner também fez 16 pontos para o Sun e ultrapassou Candace Parker (1.149) para o segundo lugar na lista de pontuação dos playoffs da carreira da WNBA. Bonner agora tem 1.159 pontos, atrás apenas de Diana Taurasi (1.455).

Com a vitória, Minnesota deu um passo mais perto do retorno às finais da WNBA, fase que o Lynx alcançou em seis das sete temporadas de 2011 a 2017, resultando em quatro campeonatos. Mas eles não voltam às finais desde o último título em 2017.

Depois de ser projetado como um time limítrofe dos playoffs na pré-temporada, eles estão agora a apenas 40 minutos de uma chance pelo campeonato.

“Você continua nos subestimando e nós continuamos fazendo o que estamos fazendo”, disse Collier. “Entramos e acertamos os times. Provamos quem somos durante toda a temporada e acreditamos muito em nós mesmos. Sabemos do que somos capazes e é isso que estamos tentando mostrar a cada noite.”