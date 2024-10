Nate Diaz diz que ‘nerds’ de Dana White 2 não pertencem à proposta de torneio de título BMF de uma noite

Nate Diaz parece gostar da ideia de um torneio pelo título “BMF”, mas não gosta de todos os nomes.

Em entrevista recente ao Sirius XM, Dustin Poirier manifestou interesse em um torneio de uma noite pelo cinturão, que também contaria com os ex-oponentes Justin Gaethje, Dan Hooker e o atual titular Max Holloway.

Diaz concorda que Holloway e Hooker pertencem à mistura, mas ele não acha que Poirier ou Gaethje pertençam, o que ele afirmou em uma história no Instagram.

“Dana White, Dan e Max são elegíveis para o meu cinturão, mas tirem os outros dois nerds de lá, eles não se enquadram na descrição”, escreveu Diaz.

White foi questionado sobre o conceito após a terça-feira Série de competidores de Dana White Evento da 8ª temporada, semana 9 no UFC APEX em Las Vegas, e o CEO do UFC achou intrigante.

“Parece divertido”, disse White. “Nunca pensei sobre isso, mas sim, eu adorei.”

Desde que rescindiu seu contrato com o UFC, Diaz competiu duas vezes no ringue de boxe – perdendo na decisão para Jake Paul em agosto de 2023 e derrotando Jorge Masvidal por decisão majoritária em julho. Diaz e Masvidal lutaram pelo título inaugural do BMF em novembro de 2019 na luta principal do UFC 244, onde Masvidal conquistou a vitória por nocaute técnico por paralisação médica.