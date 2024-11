Naturi Naughton defende o legado de ‘poder’ de Omari Hardwick e espera que 50 Cent se reconcilie

Naturi Naughton odeia ver as faíscas de raiva voando entre 50 centavos dar Omar Hardwick no rescaldo do universo de sucesso “Power” que eles construíram juntos… mas ela não acredita nem por um segundo que Omari “supervaloriza” seu talento!!!

TMZ Hip Hop conversou com Naturi no The I Will Graduate Awards no Brooklyn na noite passada e ela nos contou que o recente final da série “Power Book II: Ghost” a deixou altamente emocionada… não diferente dos milhões de fãs que sintonizaram .