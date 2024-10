Naughty By Nature se reúne no palco após uma década de sangue ruim

Veterinário de rádio Hip Hop Senhorita Jones deu sua festa “Scorpio Soiree” na noite passada e os foliões ficaram de queixo caído quando Treach, Vinnie e Kay Gee subiram ao palco juntos para apresentar seu “Uptown Anthem”… sua contribuição clássica para Tupac Shakur do icônico filme “Juice”.

O momento foi considerado não planejado… Estilos DJ Bookeem e comediante Mike Shawn entendeu a gravidade do momento, que foi a cereja do bolo depois que outras estrelas da NBN dos anos 90 Cristóvão Williams dar Monifah subir ao palco.

Eles estão lutando desde o início de 2010 e admitiram que as coisas até chegaram a explodir em um ponto… mas não foi nada além de ritmo e fluxo para a Srta. Jones.

TMZ. com

A última vez que falamos com Treach, ele parecia perfeitamente bem com ele e Vinnie operando separadamente sob o nome NBN, mas o fogo do inferno parece um pouco gelado agora!!!