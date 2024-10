NC State QB Grayson McCall diz que está se aposentando após ferimentos na cabeça

O quarterback do NC State, Grayson McCall, está se aposentando do futebol após o último ferimento na cabeça que sofreu no início deste mês, anunciou ele na quarta-feira.

“Lutei contra lesões durante toda a minha carreira, mas desta não posso voltar”, postou McCall no Instagram. “Especialistas em cérebro, minha família e eu chegamos à conclusão de que é do meu interesse pendurar as chuteiras.”

McCall, que tem histórico de concussões, foi retirado do campo depois de levar uma pancada na cabeça após uma jogada durante uma derrota para Wake Forest em 5 de outubro.

Ele também sofreu uma grave lesão na cabeça na temporada passada enquanto jogava pelo Coastal Carolina.

McCall arremessou para 10.005 jardas e 88 touchdowns em 42 jogos pelo Coastal Carolina antes de se transferir para o NC State durante a entressafra. Ao longo de quatro jogos pelo Wolfpack, ele passou para 518 jardas e lançou três touchdowns com duas interceptações.

“Quando sinto que todo o meu mundo está sendo tirado de mim, sinto uma certa sensação de contentamento”, disse McCall em sua postagem. “Cada vez que meus pés tocavam a grama, eu deixava cada grama de mim naquele campo. Sempre joguei o meu melhor e o melhor que pude porque nunca sabia qual seria a minha última jogada. e isso é algo de que posso me orgulhar.

O verdadeiro calouro CJ Bailey substituiu McCall durante o jogo Wake Forest.

McCall escreveu que espera se tornar treinador agora que sua carreira de jogador acabou.

“Estou ansioso para levar minha paixão e amor pelo jogo para o espaço de treinamento para servir e liderar o próximo grupo de crianças com um sonho”, disse ele em seu post.

NC State (4-4) se despediu neste fim de semana.