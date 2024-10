Nell Smith, colaboradora do Flaming Lips, morre aos 17 anos

Nell Smith – a adolescente mais conhecida por sua colaboração com The Flaming Lips – morreu.

Smith deveria ter seu primeiro álbum solo lançado pela gravadora Bella Union antes de falecer no fim de semana passado, de acordo com o proprietário da empresa, Simão Raymonde .

Bella Union também expressou suas condolências. Em uma postagem no Instagram, Raymonde disse “estamos todos chocados e arrasados” com a morte repentina de Smith na Colúmbia Britânica.

Enquanto isso, o cantor do The Flaming Lips Wayne Coyne anunciou que Smith morreu em um acidente de carro durante o show da banda no sábado em Portland, Oregon. Smith gravou um álbum com o grupo há três anos, quando tinha apenas 14 anos.