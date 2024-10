Nestor Cortes provavelmente está no elenco dos Yankees após lesão no cotovelo

NOVA IORQUE – Quando Nestor Cortes foi colocado na lista de lesionados em 25 de setembro, o New York Yankees não estava otimista quanto às suas chances de arremessar novamente em 2024. Distensões nos flexores do cotovelo geralmente levam a lesões significativas no cotovelo. Mesmo que isso não acontecesse, os Yankees teriam que fazer uma grande corrida na pós-temporada para que seu retorno fosse levado em consideração. As chances eram mínimas.

Mas os Yankees conseguiram uma sequência profunda na pós-temporada. E agora Cortes provavelmente estará na escalação dos Yankees para o Jogo 1 da World Series na sexta-feira – exatamente um mês depois de ter sido colocado na lista de lesionados.

“Acho que há uma boa chance disso”, disse o técnico dos Yankees, Aaron Boone, em uma ligação com repórteres na segunda-feira.

A disponibilidade de Cortes depende de ele sair saudável de uma sessão de bullpen ao vivo na terça-feira. O canhoto fez uma sessão de bullpen ao vivo de 20 arremessos no sábado em Cleveland, antes do jogo 5 da American League Championship Series. Os Yankees venceram os Guardians naquela noite para ganhar sua primeira flâmula da AL desde 2009 – e dar a Cortes a oportunidade de contribuir.

Cortes, de 29 anos, registrou uma ERA de 3,77 em 31 jogos durante a temporada regular. Dessas aparições, 30 foram titulares. Ele terminou em segundo lugar no clube com 174 ⅓ entradas lançadas. Mas se ele retornar para a World Series, será como um substituto, o que teria sido seu papel na pós-temporada antes da lesão, independentemente, já que os times só precisam de quatro titulares para uma série de playoffs de sete jogos e os Yankees decidiram ir com Gerrit Cole, Carlos Rodón, Clarke Schmidt e Luis Gil em seu rodízio.

Ainda assim, seu retorno seria um desenvolvimento significativo para Nova York. Cortes daria aos Yankees outro canhoto confiável depois que Tim Hill arremessou em todos os cinco jogos do ALCS. Ele também poderia dar aos Yankees algum tempo fora do bullpen, embora a carga de trabalho de Cortes possa ser limitada devido à lesão. Cortes lançou 4 ⅓ entradas sem rebatidas em sua única aparição de alívio neste ano contra o Chicago Cubs em 7 de setembro. Ele então desistiu de uma corrida em 11 entradas em duas partidas antes de cair na lista de lesionados.