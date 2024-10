Nevarez do MWC: De coração partido pela situação do voleibol de San Jose St.

LAS VEGAS – A comissária da Mountain West Conference, Gloria Nevarez, disse na quinta-feira que as desistências que as equipes femininas de vôlei estão dispostas a aceitar para evitar jogar no estado de San Jose “não é o que celebramos no atletismo universitário” e que ela está com o coração partido pelo que aconteceu nesta temporada cercando os espartanos e seus oponentes.

Quatro times cancelaram jogos contra o estado de San Jose: Boise State, Southern Utah, Utah State e Wyoming, e nenhuma das escolas disse explicitamente por que estavam desistindo.

Um grupo de jogadores de Nevada emitiu um comunicado dizendo que não entrariam em quadra quando o Wolf Pack recebesse os Spartans em 26 de outubro. Os jogadores citaram seu “direito à segurança e à competição justa”, embora sua escola tenha reafirmado na quinta-feira que o a partida ainda estava planejada e que a lei estadual proíbe o confisco “por motivos relacionados à identidade ou expressão de gênero”.

Todas essas escolas, exceto Southern Utah, ficam em Mountain West. O Novo México, também em Mountain West, seguiu em frente com sua partida em casa na noite de quinta-feira, vencida pelos Spartans por 3 a 1, a primeira vitória do time desde 24 de setembro.

“Isso parte meu coração porque são seres humanos, jovens, estudantes-atletas de ambos os lados desta questão que estão recebendo muita atenção negativa nacional”, disse Nevarez em entrevista à Associated Press no Mountain West Basketball Media Days. . “Isso simplesmente não parece certo para mim.”

Os governadores republicanos de Idaho, Nevada, Utah e Wyoming fizeram declarações públicas em apoio aos cancelamentos, citando a necessidade de justiça nos esportes femininos. O ex-presidente Donald Trump, indicado pelo Partido Republicano na corrida presidencial deste ano, fez referência esta semana a uma partida de vôlei não identificada quando foi questionado durante uma reunião da Fox News sobre atletas transgêneros no esporte feminino.

“Eu vi a batida, foi uma batida. Nunca vi uma bola bater com tanta força, acertar a cabeça da garota”, respondeu Trump antes de ser questionado sobre o que pode ser feito. “Você simplesmente proíbe. O presidente proíbe. Você simplesmente não deixa isso acontecer.”

Após o comentário de Trump, a San Diego State emitiu um comunicado que dizia “foi relatado incorretamente que um estudante-atleta da San Diego State University foi atingido no rosto por uma bola de vôlei durante um jogo com a San Jose State University. A bola ricocheteou no ombro. do aluno-atleta, e o atleta saiu ileso e não perdeu nenhuma jogada.”

O estado de San Jose não fez quaisquer comentários diretos sobre as referências de “justiça” dos políticos e Nevarez não entrou em detalhes.

“Estou aprendendo muito sobre o assunto”, disse Nevarez. “Ainda não conheço muito a linguagem, nem a ciência, nem a compreensão nacional de como esta questão se desenrola. As influências externas estão até agora em ambos os lados. Temos um ano eleitoral. É político, então, sim, é parece uma situação sem saída com base em toda a pressão externa.”

Os cancelamentos podem significar que algumas equipes não se classificarão para o torneio da conferência, que acontecerá de 27 a 30 de novembro em Las Vegas, onde as seis melhores escolas estão programadas para competir pelo campeonato da liga.

“O estudante-atleta [in question] atende aos padrões de elegibilidade, então se um time não jogar contra eles, será desconsiderado, o que significa que eles perderão”, disse Nevarez.

Esse não foi o caso no Novo México, onde o técnico Jon Newman-Gonchar disse que seu time discutiu se jogaria contra o SJSU.

“Somos um time de vôlei que quer competir e melhorar”, disse ele após a derrota de quinta à noite em Albuquerque. “Realmente não houve muita conversa sobre o pessoal do outro lado da equipe. Apenas perguntamos: você se sente confortável jogando, há alguma preocupação? “

O técnico do San Jose State, Todd Kress, disse que jogar era o “porto seguro” de seu time e observou que a segurança e a escolta policial agora estão envolvidas quando seu time entra em quadra. Ele não discutiu publicamente jogadores específicos desde o início das desistências.

“Eu sei que isso definitivamente afetou muitos deles. Eles estão recebendo mensagens de ódio, o que é completamente ridículo para mim”, disse Kress em Albuquerque. “Algumas dessas pessoas são o ponto fraco da sociedade que ataca uma mulher de 18, 19, 20 anos. E ainda mais se você é pai e está atacando mulheres de 18, 19 ou 20 anos. idosos. Você gostaria que sua estudante-atleta, sua filha, enfrentasse o mesmo tipo de ódio que você está distribuindo?

Os Spartans jogam no próximo sábado na Força Aérea, uma semana antes da partida marcada para 26 de outubro em Reno – se continuar.