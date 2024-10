New Jersey Devils servirá café da manhã básico do Garden State em jogos em casa

Uma noite de jogo de hóquei evoca imagens de cachorro-quente, pipoca e cerveja. Mas o New Jersey Devils colocou outra coisa no cardápio desta temporada: o café da manhã.

Os Devils anunciaram esta semana que venderão sanduíches de presunto, ovo e queijo Taylor – o icônico café da manhã de Nova Jersey – nas barracas “Downtown Diner” perto das Seções 1 e 118 do Prudential Center. O sanduíche esteve disponível por tempo limitado nas temporadas anteriores, mas agora se tornará um elemento obrigatório em todos os jogos.

Mais notavelmente, os Devils também podem ter escolhido o seu lado no maior debate alimentar no Garden State.

Para os não iniciados, Taylor Ham é um disco de carne processada disponível em Nova Jersey e estados vizinhos. Foi criado em 1856 por um homem chamado John Taylor e foi originalmente chamado de “Presunto Preparado de Taylor”. Mas o Pure Food and Drug Act de 1906 mudou a definição de “presunto”, forçando o produto a ser rebatizado de “Taylor Pork Roll” – uma descrição um pouco menos apetitosa, mas totalmente precisa.

Os rótulos atuais do produto mais vendido da Taylor Provisions Company ainda o chamam de “Taylor Pork Roll”.

Como deveria ser chamado?

Assim como os álbuns de Bruce Springsteen e o não abastecer o próprio gás (uma lei real no estado), o debate de décadas sobre a carne processada passou a definir a cultura do estado. Muitos em North Jersey, onde os Devils jogam, ainda chamam isso de Taylor ham. Outras partes do estado preferem o rolinho de porco.

No final, eles são intercambiáveis. Se você for a qualquer delicatessen ou lanchonete e pedir um deles, serão servidos discos de carne frita. Mas não diga a um amante de presunto Taylor que “rolo de porco” é igualmente válido e vice-versa.

Acontece que os Devils estão tentando fazer as duas coisas.

No evento oficial de degustação de culinária de arena desta semana, o produto recebeu o nome de “Sanduíche de presunto, ovo e queijo Taylor” no cardápio. Mas a descrição do item era: “Rolinho de porco raspado feito do zero, ovo frito, queijo americano em um pãozinho Kaiser recém-assado”.

Então aí está: “presunto Taylor, feito de rolinho de porco.” Será isso suficiente para satisfazer aqueles que estão em ambos os lados deste debate? Ou será que essa rivalidade eventualmente eclipsará aquela entre os fãs dos Devils e os fãs invasores dos Rangers como a mais intensa dentro do The Rock?

Uma coisa com a qual todos podem concordar: o café da manhã nos jogos de hóquei é demais.