New York Liberty vence Las Vegas Aces e avança para as finais da WNBA

LAS VEGAS – Durante toda a temporada, os Las Vegas Aces não se esquivaram de reconhecer as dificuldades de jogar três vezes. Após uma temporada regular difícil e com um confronto difícil na semifinal contra o New York Liberty, o número 4 Ases enfrentou uma batalha mais difícil do que nunca enquanto tentava retornar ao topo da montanha.

Mas Las Vegas finalmente ficou sem combustível no domingo, e sua busca pela história ficou aquém quando perdeu o jogo 4 para o Liberty por 76-62 e perdeu a série melhor de cinco por 3-1.

Nova York, fazendo seu próprio esforço para entrar na história na esperança de conquistar o primeiro título da franquia, aparecerá nas finais da WNBA pela sexta vez e pela segunda vez consecutiva. Seu oponente será determinado na terça-feira, quando Minnesota e Connecticut se enfrentarão na outra semifinal em um jogo 5 em que o vencedor leva tudo em Minneapolis.

O Liberty – que não conquistou o campeonato no ano passado nas mãos de Las Vegas – venceu os Ases em seis dos sete confrontos deste ano, incluindo os três na temporada regular.

“Eles têm sido o melhor time o ano todo. Sejamos realistas”, disse a técnica do Aces, Becky Hammon, após o jogo. “O grupo deles ganhou. Eles ganharam o ano todo.”

Mesmo assim, Breanna Stewart, duas vezes MVP, permaneceu decidida: ‘Ainda não fizemos nada’, disse Stewart, que finalizou 19 pontos, 14 rebotes, 5 assistências e 4 bloqueios. vários motivos diferentes… [but there’s] apenas a sensação de não estar satisfeito.”

Apenas uma vez na WNBA houve uma tripla, quando o Houston Comets dominou os primeiros anos do esporte, de 1997-00. Neste milênio, apenas o New York Yankees (1998-00) e o Los Angeles Lakers (2000-02) conseguiram fazer isso em suas respectivas ligas. Nenhum time alcançou o feito nesse período na NHL ou na NFL.

“Só fazer isso já é difícil”, disse A’ja Wilson, três vezes MVP de Las Vegas, na missão das três turfeiras. “Cada time parece diferente. Seu time parece diferente. Nada é igual. Todo mundo quer vencer você. Você é o Super Bowl de todo mundo. Isso é difícil de acontecer.”

Embora os Ases estivessem atrás na maior parte do caminho no domingo, eles permaneceram com distância de ataque, perdendo apenas dois pontos no quarto período. Um frame 23-11 de Nova York, que começou com uma sequência de 16-2, fez toda a diferença.

O jogo, de certa forma, refletiu algumas das dificuldades dos Ases ao longo da temporada. Wilson liderou o ataque com 19 pontos em 53,8% de arremessos. Mas os guardas, que neste verão não conseguiram replicar a eficiência dos dois campeonatos anteriores de Las Vegas, não ajudaram Wilson o suficiente. Kelsey Plum, Tiffany Hayes, Chelsea Gray e Jackie Young combinaram 12 em 42 arremessos (28,6%), e a equipe como um todo acertou apenas 7 de suas 30 tentativas no arco de 3 pontos (23,3%). Depois que Hammon ficou frustrado, seu time permitiu uma “clínica de layup” nos dois primeiros jogos da série, Nova York teve muitos olhares fáceis na tarde de domingo.

A disparidade fez com que Hammon comparasse seu grupo ao Minnesota Lynx – um time com bons talentos e que é um time excelente. Ela achava que seus Ases tinham um talento excelente, mas eram apenas um bom time nesta temporada.

“Você não tem isso todos os anos. Não é assim que funciona. Você não precisa apertar um botão”, disse Hammon. “É o que há de bonito nos esportes, na verdade. O trabalho, o comprometimento, a adesão, o empenho, o desejo e a vontade sempre aparecerão no final.

“E Nova York teve muita vontade e determinação durante todo o ano. Conversamos muito sobre isso no ano passado. Tenho certeza que eles ouviram e conseguiram nos dar um tapa este ano.”

A temporada dos Ases foi a mais difícil que já tiveram nos três anos de mandato de Hammon. Eles começaram 6-6, registrando em meados de junho o mesmo número de derrotas que tiveram em todo o ano de 2023. Seu cabeça-de-cobra ofensivamente, o armador Chelsea Gray, esteve ausente nos primeiros 13 jogos da temporada devido a um lesão no pé que ela sofreu nas finais do ano passado.

Depois, houve várias controvérsias extrajudiciais para lidar: a liga vem investigando a franquia desde maio para determinar se ela concedeu benefícios inadmissíveis e contornou o teto salarial. Então, em agosto, a ex-atacante dos Aces, Dearica Hamby, entrou com uma ação federal contra o time e a liga, alegando discriminação na gravidez e que ela foi submetida a intimidação e retaliação por parte da franquia.

Las Vegas “poderia ter desistido muito antes”, disse Gray no domingo, e conseguido jogar o melhor basquete do ano até o final da temporada regular, entrando nos playoffs vencendo nove dos últimos 10 jogos.

No entanto, depois de um vislumbre de esperança com uma vitória retumbante no jogo 3 na sexta-feira, que manteve a temporada viva depois de perder os dois jogos no Brooklyn, Hammon e sua equipe processaram sua primeira temporada desde 2021, que não terminou em júbilo.

“Nunca fizemos reuniões de saída [before]. Fizemos festas de saída”, brincou Hammon, antes de precisar conter as lágrimas, observando a dor da temporada histórica de Wilson terminar sem campeonato.

“Nós nos machucamos um pelo outro”, disse Gray. “Todo o trabalho que fizemos, os altos e baixos desta temporada, as lesões, o não jogo, as entradas e saídas. Você quer que isso venha junto com um troféu no final, certo? queria o troféu no final.”

“É uma merda, dói”, disse Wilson. “Mas estou muito orgulhoso do grupo que tínhamos.”

Hammon se referiu a Nova York como um time “formado para nos eliminar”, algo que se tornou ainda mais verdadeiro desde a entressafra passada. Entrando no segundo ano de sua era de “superequipe” após as aquisições de Stewart, Jonquel Jones e Courtney Vandersloot, o Liberty reformulou seu banco, adicionando significativamente a guarda novata alemã Leonie Fiebich, de 1,80 metro.

A extensão e a melhoria da defesa de Nova York mantiveram os Ases com 32,8% de arremessos no domingo, enquanto continuava sua seqüência de não sofrer derrotas consecutivas desde o final de maio. Fiebich lutou com problemas graves, mas ainda assim terminou com o melhor do jogo +28 mais/menos. A química aprimorada da equipe e a compreensão de como vencer com coragem permitiram que eles guardassem o jogo e evitassem estender a série para um Jogo 5 em que o vencedor leva tudo.

Sabrina Ionescu (22 pontos) enfatizou que “nenhum obstáculo” foi superado ao mandar os Ases para casa, ao mesmo tempo em que reconheceu como as batalhas do Liberty contra Las Vegas “nos tornaram um time melhor”.

“É uma prova de sua união, de sua experiência, de como é difícil que eles queiram ir lá e dar o melhor de si todas as noites”, disse Ionescu sobre os Ases. “Eles estabeleceram as bases e continuam a motivar todos na liga a quererem apenas ser melhores e ganhar campeonatos”.

No entanto, as cicatrizes que o Liberty sofreu no ano passado ainda estão lá. Mesmo com o retorno à série final do playoff disponível.

“Fomos às finais no ano passado”, disse Stewart, “e não fizemos nada”.

Mas com dois jogos garantidos em casa, um intervalo mais longo do que seu último adversário nas finais e o ímpeto de mandar para casa os bicampeões, o Liberty está a três vitórias de garantir um resultado diferente.