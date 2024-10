Neymar faz o retorno do Al Hilal após 12 meses de afastamento por lesão

Neymar fez sua primeira aparição em mais de um ano depois de sofrer uma ruptura no ligamento cruzado anterior, saindo do banco no segundo tempo do confronto Elite da Liga dos Campeões da AFC do Al Hilal contra o Al Ain.

A estrela brasileira substituiu Nasser Al Dawsari aos 77 minutos, logo após Salem Al Dawsari marcar para colocar o Al Hilal na frente por 5-3. Ele quase causou impacto instantâneo, trocando passes com Aleksandar Mitrovic para criar espaço antes de chutar ao lado do poste esquerdo.

O jogo terminou em 5 a 4 para o Al Hilal, depois que o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, marcou um pênalti no último suspiro para diminuir o placar.

Em campo, após o apito final, Neymar disse: “Me sinto bem… Sempre tenho um bom time. Estou muito feliz. Estou de volta! Estou de volta!”

O ex-jogador do Paris Saint-Germain sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho durante a partida de qualificação do Brasil contra o Uruguai, logo após ingressar na Saudi Pro League (SPL). Ele passou por uma cirurgia em novembro passado.

Neymar ingressou no Al Hilal em agosto de 2023 vindo do PSG em uma transferência de € 90 milhões, mas disputou apenas cinco partidas antes de sofrer a lesão.

Neymar fez sua primeira aparição em mais de um ano pelo Al Hilal. François Nel/Getty Images

O Santos, ex-clube de Neymar, parabenizou o jogador pelo retorno em postagem no X.

“Foram mais de 12 meses longe de campo, com uma vontade imensurável de voltar a fazer o que tanto ama”, escreveu o clube brasileiro.

“Neymar não é apenas uma estrela. Não é apenas um gênio. Neymar é sinônimo de alegria no futebol. Seu retorno é a felicidade de milhões de torcedores ao redor do mundo. E, quando se trata de torcedores, a nação santista tem um sentimento incomparável. Um vínculo mais que especial com o melhor jogador brasileiro dos últimos anos.”

O atacante, maior artilheiro da história do Brasil, perdeu a Copa América de 2024, vencida pela Argentina.

Ele está elegível para jogar na Liga dos Campeões da AFC, pois não há restrições quanto ao número de jogadores estrangeiros. No entanto, ele só poderá ser inscrito em janeiro para a segunda metade da temporada da Saudi Pro League.

As equipes SPL têm limites quanto ao número de jogadores estrangeiros que podem ser registrados.

Oito jogadores estrangeiros nascidos antes de 2003 podem ser inscritos no elenco, enquanto as regras permitem dois jogadores estrangeiros nascidos em 2003 ou depois. O contrato de Neymar com o Al Hilal termina em junho de 2025.

O campeão saudita Al Hilal, treinado pelo técnico português Jorge Jesus, lidera a classificação nacional depois de vencer todos os sete jogos.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), por sua vez, espera ter Neymar disponível a tempo para as eliminatórias da Copa do Mundo em novembro, contra Venezuela e Uruguai.

O Brasil está em quarto lugar no grupo de qualificação para a Copa do Mundo, quatro pontos atrás da líder Argentina, após 10 jogos.