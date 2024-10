Neymar pode retornar de lesão na próxima semana, dizem fontes

O atacante brasileiro Neymar melhorou significativamente a recuperação do joelho e pode estar apto para jogar no dia 21 de outubro, disseram fontes à ESPN Brasil na segunda-feira.

A estrela do Al Hilal está afastada dos gramados há um ano desde que sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho esquerdo durante uma missão internacional pelo Brasil.

Neymar, de 32 anos, voltou a treinar com o Al Hilal no dia 29 de setembro. Pessoas que acompanham de perto o progresso de Neymar acreditam que o jogador pode voltar a jogar a tempo para o jogo do Al Hilal na Liga dos Campeões Asiáticos, contra o Al Ain, no dia 21 de outubro.

O técnico do Al Hilal, Jorge Jesus, terá a palavra final sobre quando Neymar retornará à ação.

Porém, primeiro ele precisará da aprovação do médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, que realizou a cirurgia de Neymar.

Lasmar deverá viajar à Arábia Saudita nos próximos dias para avaliar a condição física do jogador.

Neymar, que é o maior artilheiro de todos os tempos do Brasil, ingressou no time da Saudi Pro League em agosto de 2023 vindo do Paris Saint-Germain, mas jogou apenas cinco partidas antes de se machucar.

A Confederação Brasileira de Futebol está monitorando a situação de perto e espera ter Neymar disponível a tempo para as eliminatórias da Copa do Mundo em novembro, contra Venezuela e Uruguai.