Neymar retorna ao time do Al Hilal após lesão no ligamento cruzado anterior: ‘Estou de volta’

Neymar retornará à equipe do Al Hilal para a partida de elite da Liga dos Campeões da AFC na próxima semana, após um ano afastado devido a lesão, anunciou o clube da Arábia Saudita no sábado.

O Al Hilal fez o anúncio em vídeo nas redes sociais, com Neymar declarando: “Sei que você está ansioso. Eu também. No dia 21 de outubro estou de volta”.

O Al Hilal enfrentará o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, na segunda-feira.

Sua empresa de marketing, NR Sports, disse em comunicado no sábado que o amor do brasileiro pelo futebol e sua esperança de jogar na próxima Copa do Mundo o estavam trazendo de volta à ação.

O Al-Hilal tem o prazer de anunciar que Neymar se juntará ao elenco para a viagem fora de casa ao Al-Ain 🇧🇷 Ele está de volta 💪

“Embora não haja uma decisão final sobre seu retorno, o camisa 10 poderá jogar na segunda-feira para continuar sua notável trajetória”, disse o comunicado.

Neymar assinou pelo time de Riad em agosto de 2023 e disputou apenas cinco partidas quando foi submetido a uma cirurgia após romper o menisco e o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante uma missão internacional em outubro do ano passado.

“Foram dias de dor, angústia e muita saudade do futebol, que foram superados com a ajuda da família e dos amigos, sempre presentes pelo nosso camisa 10. E de todos os torcedores do mundo que lhe deram todo apoio nas redes sociais redes”, acrescentou o comunicado. “A espera acabou.”

Uma postagem nas redes sociais também publicada no sábado mostrou o jogador de 32 anos falando sobre sua recuperação e exibindo imagens de seus esforços para voltar.

“Toda vez que me machuco, eu volto. Mas não volto no meio do caminho”, disse Neymar em um vídeo choroso.

Neymar voltou a treinar em julho, mas em setembro o técnico do clube, Jorge Jesus, diminuiu as expectativas de um retorno imediato. O técnico português não confirmou que Neymar jogará na segunda-feira.

Neymar, cujo contrato de dois anos termina em agosto próximo, pode disputar partidas de Elite da Liga dos Campeões da AFC, já que a competição continental não tem restrições quanto ao número de jogadores estrangeiros permitidos. Esse não é o caso da Saudi Pro League, que o verá de volta apenas em janeiro.

Se estiver apto, Neymar poderá retornar à seleção brasileira nas duas rodadas das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, marcadas para novembro.

Informações da Associated Press contribuíram para este relatório.