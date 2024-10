NFL coloca Jabrill Peppers dos Patriots na lista de isentos após acusações

FOXBOROUGH, Massachusetts – A NFL colocou o New England Patriots como titular do safety Jabrill Peppers na lista de isentos de comissário, anunciou a liga na quarta-feira.

Peppers não pode praticar ou assistir aos jogos enquanto estiver na lista.

Peppers se declarou inocente na segunda-feira depois de ter sido preso no sábado por acusações que incluem estrangulamento e porte de drogas, de acordo com a polícia de Braintree, Massachusetts.

“Só quero deixar claro: qualquer ato de violência doméstica é inaceitável para nós como equipe, seja você jogador ou membro da equipe. Somos totalmente contra qualquer tipo de violência doméstica. Conheço a posição da organização, que Apoio totalmente”, disse o técnico Jerod Mayo na quarta-feira.

“Dito isto, acho que Jabrill tem que continuar a passar pelo devido processo. Veremos como isso funciona. A liga o colocou na lista de isentos, e isso nos dará tempo para reunir mais informações. Neste momento, ele não está no prédio e falaremos sobre isso mais tarde. Como pai de três filhas, eu definitivamente entendo a seriedade das alegações e espero que não sejam verdadeiras.

Peppers, que completou 29 anos em 4 de outubro, é capitão do time e está em sua oitava temporada na NFL. Esta é sua terceira temporada com os Patriots.

A polícia anunciou a prisão de Peppers na segunda-feira, dizendo que respondeu a um distúrbio em um endereço residencial na manhã de sábado, quando uma ligação indicou que havia uma briga entre duas pessoas.

Peppers foi acusado de “agressão e agressão, agressão e agressão com arma perigosa, estrangulamento e posse de uma substância Classe B que se acredita ser cocaína”.

De acordo com a polícia de Braintree, a mulher alegou que Peppers bateu nela, sufocou-a “pelo menos seis vezes”, tirou-lhe a roupa e colocou-a na rua. A polícia também disse que Peppers empurrou a mulher no chão, enfiou a cabeça dela na parede e colocou as mãos em volta do pescoço dela para estrangulá-la.

Peppers atendeu a porta sem camisa, balançando a cabeça e dizendo à polícia: “Eu sei o que está acontecendo”, segundo documentos. Ele foi preso sem incidentes.

O relatório policial também disse que os policiais confiscaram um “saco transparente contendo pó branco”, que mais tarde deu positivo para cocaína.

A polícia disse que a mulher foi tratada em casa por ferimentos no rosto e nos joelhos.

A mulher disse à polícia que ela e Peppers namoravam “intermitentemente” há cerca de três anos.

Peppers se declarou inocente durante sua acusação no Tribunal Distrital de Quincy (Massachusetts) na manhã de segunda-feira. Ele pagou fiança de US$ 2.500 e foi obrigado a ficar longe da mulher.

O advogado de Peppers, Marc Brofsky, disse ao tribunal que as evidências do caso “lançam dúvidas reais sobre as alegações, incluindo evidências gravadas em vídeo”. Ele disse que Peppers concordou em não ter contato com a mulher.

A próxima audiência está marcada para 22 de novembro, mas Peppers foi autorizado a dispensar seu comparecimento.

O próximo jogo dos Patriots é domingo, em casa, contra o Houston Texans.

A Associated Press contribuiu para este relatório.