NFL não terá papel no potencial retorno de Tua Tagovailoa

Enquanto os dirigentes da NFL apregoavam um recorde de concussões na pré-temporada na sexta-feira, eles prometeram que a liga não imporá um resultado para seu paciente mais notável com concussão.

O quarterback do Dolphins, Tua Tagovailoa, que está na reserva por lesão desde 17 de setembro depois de sofrer a terceira concussão documentada em sua carreira profissional, está “se consultando com os maiores especialistas” de todo o país, disse o diretor médico da NFL, Dr. .

Mas, além de aplicar o protocolo de concussão que administra junto com a NFL Players Association, Sills disse que a liga não terá papel em determinar quando – ou se – Tagovailoa retornará ao campo.

“A autonomia do paciente e a tomada de decisões médicas são realmente importantes”, disse Sills. “E acho que é isso que temos que reconhecer que também acontece com o nosso protocolo de concussão. Em última análise, quando os pacientes tomam decisões sobre a consideração de suas carreiras, isso deve refletir a autonomia que é gerada a partir de discussões com especialistas médicos que lhes dão os melhores conselhos médicos”.

Sills, um neurocirurgião, acrescentou que não existe uma “fórmula detalhada” que possa prever o risco futuro de concussões para Tagovailoa ou qualquer outra pessoa.

“Não é como se pudéssemos calcular o número de concussões e quanto tempo entre elas e a sua idade e alguma constante incomum ou o número de Avogadro que sempre pareceu estar na química dos calouros de alguma forma, e apresentar um risco”, disse Sills, falando de maneira geral. e não sobre Tagovailoa em particular. “Simplesmente não funciona assim. Então, o que acabamos tendo que fazer é observar a totalidade da experiência do paciente, quantas concussões, o intervalo entre essas concussões, algumas informações sobre a duração dos sintomas após cada concussão e, em seguida, muito muito a voz do paciente sobre onde ele está em sua jornada, sua carreira, sua idade e coisas dessa natureza.

“E a partir disso, tentamos, como profissionais médicos, fornecer nosso melhor palpite. Mas isso é realmente o que é, é um palpite sobre qual é o risco futuro de alguém sofrer uma concussão”.

Enquanto isso, os jogadores da NFL sofreram 44 concussões nesta pré-temporada, incluindo treinos e jogos. Isso representou uma queda de 25% em relação ao mesmo período em 2023 e o total mais baixo desde que a liga começou a coletar esses dados em 2015. Para contextualizar, houve 91 concussões relatadas na pré-temporada em 2017.

Sills e Jeff Miller, vice-presidente executivo da NFL que supervisiona a saúde e segurança dos jogadores, atribuíram a queda a uma série de fatores, incluindo novas regras e os ajustes contínuos nos horários de treinos.

Mas a introdução e eventual obrigatoriedade dos suplementos de capacete Guardian Caps, que devem ser usados ​​em todos os treinos por todos os jogadores, exceto quarterbacks e especialistas, foi um “sucesso absoluto”, disse Sills.

A NFL introduziu pela primeira vez os Guardian Caps para diminuir a força transferida entre os jogadores quando há contato envolvendo pelo menos um capacete. Mas o mandato gradual de uso nos últimos dois verões levou a menos concussões em ambas as vezes. Em 2024, os jogadores receberam uma lista de seis capacetes de alto desempenho que poderiam usar, o que os isentaria do uso de Guardian Caps. Aproximadamente 200 jogadores experimentaram esses capacetes, de acordo com a liga.

“Acho que ambos os fatores estão contribuindo para as taxas mais baixas de lesões que temos visto”, disse Sills.

Os jogadores têm a opção de usar Guardian Caps durante os jogos, e cerca de 5 a 10 jogadores por semana os usam. Mas Sills disse que não há dados suficientes sobre o seu desempenho nessas situações para considerar um mandato para jogos.

Em outras notícias de saúde e segurança da NFL:

• A taxa geral de lesões nos jogos iniciais durante os jogos da pré-temporada caiu 32% em relação a 2023, um passo em direção ao objetivo da liga de redesenhar o jogo inicial nesta entressafra. Houve mais concussões do que o esperado, no entanto. Miller disse que totalizaram “um dígito baixo”.

• Não houve concussões nos jogos iniciais durante as três primeiras semanas da temporada regular, de acordo com a liga.