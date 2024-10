NFL-NFLPA: Allen do Bills foi devidamente avaliado por concussão

BUFFALO, NY – A NFL e a NFLPA descobriram que as etapas exigidas pelo protocolo de concussão foram seguidas corretamente na avaliação e liberação do quarterback do Bills, Josh Allen, durante a derrota do Buffalo por 23-20 para o Houston Texans no domingo.

“A NFL e a NFLPA revisaram os relatórios do Consultor de Neurotrauma Não Afiliado e dos Booth Spotters e esses relatórios confirmam que as etapas exigidas pelo protocolo de concussão foram seguidas na avaliação e liberação do quarterback do Bills, Josh Allen, no jogo do último domingo”, disseram os lados. disse em um comunicado. “O protocolo foi desenvolvido em conjunto e é administrado em conjunto pela NFL e NFLPA. Sob esse programa, as partes identificam, retêm e treinam conjuntamente os Consultores de Neurotrauma Não Afiliados e os Booth Spotters.”

A NFL e a NFLPA analisaram o vídeo da jogada e concordaram que Allen não perdeu a consciência, a mesma conclusão feita pelos consultores de neurotrauma, observadores de estande e equipe médica da equipe.

Faltando pouco mais de seis minutos para o final do jogo, na terceira para 8 da linha de 42 jardas do Buffalo, Allen correu para a direita para tentar fazer um passe no campo para o wide receiver Marquez Valdes-Scantling. Quando Allen lançou, ele foi abordado nas pernas pelo tackle defensivo Mario Edwards, enquanto o linebacker Azeez Al-Shaair voou por cima do quarterback e a cabeça de Allen ricocheteou no gramado.

O quarterback foi atendido por treinadores esportivos em campo antes de ir para o banco. Seguiram-se um punt e quatro jogadas ofensivas dos Texans, enquanto Allen era levado à tenda médica e avaliado. O Bills então recuperou a bola e Allen errou um snap ofensivo antes de ser liberado.

Allen disse depois do jogo que deu um “chute forte no peito e torceu meu tornozelo ali. Eles me sinalizaram por bater na cabeça, mas me senti bem o suficiente para voltar ao jogo”.

Os jogadores que recebem uma avaliação no jogo são monitorados durante o resto do jogo pelos médicos especialistas e passam por uma avaliação de acompanhamento realizada por um membro da equipe médica do clube no dia seguinte.

“Obviamente entrei na tenda. Só posso controlar o que posso controlar”, disse Allen na quarta-feira. “O que conversamos lá foi que eles me consideraram liberado para jogar, e foi isso que aconteceu. Isso é o mais profundo que vou abordar.”

Além de uma lesão na mão esquerda que sofreu na semana 1, Allen também está no relatório de lesões desta semana com um problema no tornozelo, mas tem participado ativamente dos treinos. Os Bills jogam contra os Jets na noite de segunda-feira.